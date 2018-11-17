Премьер Нидерландов призывает не спешить с созданием европейской армии

"Франция и Германия забегают вперед. Для Нидерландов основой нашей оборонной политики остается НАТО", - заявил М.Рютте на пресс-конференции.
Он добавил, что для его страны эта идея слишком далека, он считает иллюзией мысль о том, что Европейский союз без НАТО может гарантировать себе безопасность.
"НАТО и Соединенные Штаты внутри организации остаются ключевым партнером для мира и безопасности в Европе, и мы продолжим указывать на это нашим партнерам в ходе переговоров", - сказал он.
Президент Франции Эмманюэль Макрон на этой неделе заявил, что Европа должна создать свою армию, так как государства континента не могут больше опираться на США в вопросах обороны.
Его поддержала канцлер Германии Ангела Меркель, выступившая во вторник с призывом создать в Европе собственную армию и учредить Совет безопасности Европы с председателем, сменяемым на основе ротации.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»