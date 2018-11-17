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Дальнее зарубежье 17.11.2018 10:51

Премьер Нидерландов призывает не спешить с созданием европейской армии

"Франция и Германия забегают вперед. Для Нидерландов основой нашей оборонной политики остается НАТО", - заявил М.Рютте на пресс-конференции.

Он добавил, что для его страны эта идея слишком далека, он считает иллюзией мысль о том, что Европейский союз без НАТО может гарантировать себе безопасность.

"НАТО и Соединенные Штаты внутри организации остаются ключевым партнером для мира и безопасности в Европе, и мы продолжим указывать на это нашим партнерам в ходе переговоров", - сказал он.

Президент Франции Эмманюэль Макрон на этой неделе заявил, что Европа должна создать свою армию, так как государства континента не могут больше опираться на США в вопросах обороны.

Его поддержала канцлер Германии Ангела Меркель, выступившая во вторник с призывом создать в Европе собственную армию и учредить Совет безопасности Европы с председателем, сменяемым на основе ротации.

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, ЕВРОПА, АРМИЯ, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]