Алиев совершит официальный визит в Туркменистан, будет подписан большой пакет двусторонних документов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит с официальным визитом Туркменистан, сообщает туркменское госагентство.
«Сегодня отношения между Азербайджаном и Туркменистаном обретают новое наполнение, для чего имеются благоприятные возможности и перспективы», - заявил на очередном заседании кабинета министров Туркменистана президент Гурбангулы Бердымухамедов, говорится в сообщении.
Он подчеркнул, что Баку и Ашхабад издавна объединяют дружественные добрососедские связи, что обусловлено сложившейся веками историко-культурной общностью двух братских народов.
По словам Г.Бердымухамедова, оба государства демонстрируют близость взглядов и подходов по актуальным вопросам глобальной повестки дня.
«В ходе заседания глава государства заслушал отчет министра иностранных дел Рашида Мередова о подготовке к предстоящему официальному визиту в Туркменистан президента Азербайджана Ильхама Алиева», - передает госагентство.
Г.Бердымухамедов поручил главе внешнеполитического ведомства обеспечить высокую организацию визита, подчеркнув значение предстоящих переговоров в верхах, «призванных способствовать дальнейшему укреплению и расширению плодотворных туркмено-азербайджанских отношений».
«По итогам очередных переговоров планируется подписать большой пакет двусторонних документов, нацеленных на дальнейшую активизацию и наращивание взаимовыгодного сотрудничества в приоритетных направлениях», - говорится в сообщении.
Дипломатические отношения между странами были установлены в июне 1992 года. С этого времени, по словам Р.Мередова, между государствами последовательно развивается сотрудничество в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, чему способствует созданная нормативно-правовая база.
Дата официального визита Алиева в Ашхабад пока не сообщается.
Р.Бабаев
Азербайджан сократил в январе-октябре добычу золота на 30%
Азербайджан в январе-октябре увеличил добычу газа на 5,6%, добычу нефти сохранил на прошлогоднем уровне
Швейцария входит в тройку основных импортеров азербайджанской ненефтяной продукции – посол в Берне
Жертвами аварии с двумя автобусами в Казахстане стали три человека, более 50 госпитализированы
Поезд врезался в маршрутку на границе Казахстана с Саратовской областью, погибли четыре человека
ГТК Азербайджана внедрит систему очереди на таможенных пунктах
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на замену лифтов и работы по благоустройству в Сумгайыте
ГААД получит 1,5 млн манатов на капремонт автодорог города Сумгайыт
Президент Алиев принял участие в открытии Комплекса железнодорожного вокзала в Сумгайыте, вернулся в Баку на поезде
В МИД Белоруссии призвали армянского премьера отказаться от "правил уличной демократии" в большой политике
Вашингтон не комментирует сообщения о выводах ЦРУ по убийству Хашкаджи
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Сотрудник посольства США стал гостем "UNEC Business Conversation Club"
Caspian European Club провел бизнес-форум с Государственной Миграционной Службой
В бакинской школе состоялся открытый урок «Аристократ слова»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»