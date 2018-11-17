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Внешняя политика 17.11.2018 10:16

Алиев совершит официальный визит в Туркменистан, будет подписан большой пакет двусторонних документов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит с официальным визитом Туркменистан, сообщает туркменское госагентство.

«Сегодня отношения между Азербайджаном и Туркменистаном обретают новое наполнение, для чего имеются благоприятные возможности и перспективы», - заявил на очередном заседании кабинета министров Туркменистана президент Гурбангулы Бердымухамедов, говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что Баку и Ашхабад издавна объединяют дружественные добрососедские связи, что обусловлено сложившейся веками историко-культурной общностью двух братских народов.

По словам Г.Бердымухамедова, оба государства демонстрируют близость взглядов и подходов по актуальным вопросам глобальной повестки дня.

«В ходе заседания глава государства заслушал отчет министра иностранных дел Рашида Мередова о подготовке к предстоящему официальному визиту в Туркменистан президента Азербайджана Ильхама Алиева», - передает госагентство.

Г.Бердымухамедов поручил главе внешнеполитического ведомства обеспечить высокую организацию визита, подчеркнув значение предстоящих переговоров в верхах, «призванных способствовать дальнейшему укреплению и расширению плодотворных туркмено-азербайджанских отношений».

«По итогам очередных переговоров планируется подписать большой пакет двусторонних документов, нацеленных на дальнейшую активизацию и наращивание взаимовыгодного сотрудничества в приоритетных направлениях», - говорится в сообщении.

Дипломатические отношения между странами были установлены в июне 1992 года. С этого времени, по словам Р.Мередова, между государствами последовательно развивается сотрудничество в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, чему способствует созданная нормативно-правовая база.

Дата официального визита Алиева в Ашхабад пока не сообщается.

Р.Бабаев

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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