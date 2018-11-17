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Обнаружена пропавшая год назад аргентинская подлодка

Аргентинская подводная лодка "Сан-Хуан", пропавшая год назад в Южной Атлантике, обнаружена, сообщили в ночь на субботу в своем Твиттере Военно-морские силы Аргентины.

"Министерство обороны и Военно-морские силы информируют, что сегодня при обследовании зоны 24, проводимом компанией "Оушн инфинити", на глубине 800 м получена положительная идентификация подлодки "Сан-Хуан"", - говорится в сообщении.

Географических координат "зоны 24" в сообщении не приводится.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" пропала у побережья аргентинской провинции Санта-Крус. Контакт был потерян 15 ноября 2017 года. Подлодка исчезла в момент перехода с базы ВМС Аргентины "Ушуайя" в место постоянной дислокации на базе "Мар-дель-Плата".

На борту субмарины находились 44 человека.

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Тэги: АРГЕНТИНА, ПОДЛОДКА, ОБНАРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]