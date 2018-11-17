Обнаружена пропавшая год назад аргентинская подлодка

Аргентинская подводная лодка "Сан-Хуан", пропавшая год назад в Южной Атлантике, обнаружена, сообщили в ночь на субботу в своем Твиттере Военно-морские силы Аргентины.

"Министерство обороны и Военно-морские силы информируют, что сегодня при обследовании зоны 24, проводимом компанией "Оушн инфинити", на глубине 800 м получена положительная идентификация подлодки "Сан-Хуан"", - говорится в сообщении.

Географических координат "зоны 24" в сообщении не приводится.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" пропала у побережья аргентинской провинции Санта-Крус. Контакт был потерян 15 ноября 2017 года. Подлодка исчезла в момент перехода с базы ВМС Аргентины "Ушуайя" в место постоянной дислокации на базе "Мар-дель-Плата".

На борту субмарины находились 44 человека.