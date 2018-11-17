Жертвами аварии с двумя автобусами в Казахстане стали три человека, более 50 госпитализированы

Три человека погибли, 54 доставлены в больницы Кызылординской области Казахстана после столкновения двух пассажирских автобусов на трассе Самара - Шымкент, сообщила пресс-служба областного акимата.

"В двух автобусах маршрутов Казалы - Кызылорда и Кызылорда -Кармакшы было 86 человек. С травмами различной степени тяжести в Кармакшинскую ЦРБ доставлены 43 человека, в Жалагашскую ЦРБ - шесть, в областной медицинский центр - пять, остальным 30 пассажирам была оказана первая медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение", - приводит пресс-служба слова руководителя областного управления здравоохранения Акмарал Альназаровой.

По ее данным, два человека погибли на месте ДТП, и один ребенок скончался в больнице из-за полученных травм, несовместимых с жизнью.

Между тем в комитете по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана ранее сообщили о двух погибших и 14 пострадавших.

Автоавария произошла вечером в пятницу в 10 км от села Акжар.