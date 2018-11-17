Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе локализован - Минэнерго РФ

Огонь на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне (МНПЗ, входит в "Газпром нефть") больше не распространяется.

"В 8:20 пожар локализован. Проводится проливка", - говорится в сообщении Минэнерго РФ, поступившем в "Интерфакс".

В столичном Главке МЧС отметили, что ведомство не испытывает нехватки сил и средств при тушении пожара на МНПЗ.

"Происходит загорание печи установки каталитического крекинга для переработки нефтепродуктов. Сил и средств на месте достаточно", - говорится в сообщении в "Твиттере" Главка.

К тушению пожара привлечено порядка 33 единицы техники и более 100 человек личного состава МЧС.

Утром в субботу на нефтеперерабатывающем заводе в Капотне произошло возгорание установки крекинга. При пожаре никто не пострадал. Персонал с близлежащей территории эвакуирован.

По данным источника, пожару присвоен второй - повышенный уровень сложности из пяти возможных.

В свою очередь, в пресс-службе столичного главка МЧС "Интерфаксу" сообщили, что из-за возникшего пожара движение транспорта в районе Капотни затруднено.

Проектная мощность МНПЗ - 12,15 млн тонн нефти в год. Завод обеспечивает порядка 40% рынка топлива столичного региона