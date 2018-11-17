Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9267 RUR   0.0258 GBR   2.1743 TRY   0.3163

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.46 Brent   66.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° Завтра 14° 19 Ноя 14° 20 Ноя 14°

СНГ 17.11.2018 11:06

Армения намерена продолжить руководить ОДКБ - посол

Армения готова продолжить возглавлять Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и предложит кандидатуру на пост ее генсека 6 декабря, заявил посол республики в РФ Вардан Тоганян журналистам в Новосибирске в субботу.

"Главы государств (членов ОДКБ - ИФ) уже определились, что 6 декабря на очередном внеочередном саммите решат (этот вопрос - ИФ), поэтому подождем до 6 декабря. Армения, конечно, предложила кандидатуру", - сказал он.

Посол подчеркнул, что Армения претендует на продолжение своего руководства этой организацией.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Вакансия генсека ОДКБ открылась после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет. И.о. генсека стал российский представитель Валерий Семериков, ранее работавший заместителем генсека ОДКБ.

В июле ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Ю.Хачатурова, обвиняемого в попытке свержении конституционного строя в Армении в 2008 году, а затем согласился отпустить его под залог.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ОДКБ, ГЕНСЕК


Похожие новости


Путин и Пашинян обсудили взаимодействие в рамках евразийских интеграционных объединений Армения может закупить российские истребители Су-30 - Минобороны Россия предоставляет Армении третий кредит на покупку вооружения Спикер парламента Армении заявляет, что внешнеполитический вектор страны не изменится с результатами возможных досрочных выборов Пашинян рассчитывает в ноябре и в декабре обсудить с Путиным снижение цены на российский газ для Армении Контакты Путина и Медведева с Пашиняном подтвердили курс на укрепление союзнических отношений России и Армении - Карасин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]