Армения намерена продолжить руководить ОДКБ - посол

Армения готова продолжить возглавлять Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и предложит кандидатуру на пост ее генсека 6 декабря, заявил посол республики в РФ Вардан Тоганян журналистам в Новосибирске в субботу.
"Главы государств (членов ОДКБ - ИФ) уже определились, что 6 декабря на очередном внеочередном саммите решат (этот вопрос - ИФ), поэтому подождем до 6 декабря. Армения, конечно, предложила кандидатуру", - сказал он.
Посол подчеркнул, что Армения претендует на продолжение своего руководства этой организацией.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Вакансия генсека ОДКБ открылась после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет. И.о. генсека стал российский представитель Валерий Семериков, ранее работавший заместителем генсека ОДКБ.
В июле ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Ю.Хачатурова, обвиняемого в попытке свержении конституционного строя в Армении в 2008 году, а затем согласился отпустить его под залог.
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