Ереван всячески стремится сохранить статус-кво по Карабаху, заявили в Баку

Ереван препятствует проведению оценочной миссии ОБСЕ на оккупированных азербайджанских территориях, заявил заместитель завотдела по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Армения занимается уничтожением и разграблением природных ресурсов на оккупированных территориях Азербайджана, всячески препятствуя, при этом, проведению оценочной миссии на захваченных землях», - подчеркнул Х.Гаджиев на конференции на тему «Незаконная деятельность на оккупированных территориях Азербайджана и ответственность третьих сторон», организованной Центром стратегических исследований при президенте Азербайджана.

По его словам, одной из составных частей проводимой Арменией в отношении Азербайджана агрессорско-оккупационной политики является осуществление незаконной деятельности на оккупированных азербайджанских территориях, направленной на сохранение статус-кво в армяно-азербайджанском конфликте.

«Осуществляемая Арменией незаконная деятельность на оккупированных азербайджанских территориях создает серьезные проблемы в урегулировании конфликта и демонстрирует настоящие цели и сущность Еревана, прибегающего к любым средствам для сохранения статус-кво», - сказал Х.Гаджиев.

Заместитель завотдела президентской администрации обвинил Армению в проведении целенаправленной политики по изменению демографической ситуации на захваченных землях Азербайджана.

«На оккупированных территориях Азербайджана со стороны Армении проводится целенаправленная политика заселения, направленная на изменение демографической ситуации в регионе. Кроме того на этой территории разграбляются природные богатства, особенно, минеральные ресурсы, осуществляется незаконная финансово-экономическая деятельность, отмываются грязные деньги», - сказал Х.Гаджиев.

По его словам, Армения занимается также уничтожением исторических и культурных памятников на оккупированных территориях.

Он заявил о необходимости привлечения внимания сопредседателей Минской группы ОБСЕ к этому вопросу.

«Посредники не должны ограничиваться одними призывами к сохранению режима прекращения огня. Важно, чтобы они призывали также к прекращению незаконной деятельности на оккупированных территориях», - подчеркнул Х.Гаджиев.

Р.Бабаев