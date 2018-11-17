В Азербайджане за 9 месяцев зарегистрировано 46 тыс. браков и около 11,1 тыс. разводов

Численность населения Азербайджана в январе-сентябре 2018 года увеличилась на 61,16 тыс. человек, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в государственном комитете по статистике.

По данным на 1 октября население республики достигло 9 млн 959,245 тыс. человек.

Плотность населения в Азербайджане составляет 115 человек на квадратный километр.

В городах проживает 52,9% населения страны, в сельской местности – 47,1%. 49,9% населения составляют мужчины, 50,1% - женщины.

В январе-сентябре в республике родились 103,371 тыс. младенцев. Уровень рождаемости на каждые 1 тыс. человек за 9 месяцев составил 14,1 новорожденных. За отчетный период в Азербайджане на свет появились 1,962 тыс. двойняшек и 84 тройняшек.

За тот же период в Азербайджане умерло 43,64 тыс. человек. Уровень смертности на каждые 1 тыс. человек составил 5,9.

За 9 месяцев зарегистрировано 45,977 тыс. браков и 11,102 тыс. разводов.

В январе-сентябре соответствующие структуры Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы республики зарегистрировали 2,594 тыс. человек, приехавших в Азербайджан с целью постоянного проживания, и 1,165 тыс. человек, покинувших страну.

Р.Бабаев