В Азербайджане за 9 месяцев зарегистрировано 46 тыс. браков и около 11,1 тыс. разводов

Численность населения Азербайджана в январе-сентябре 2018 года увеличилась на 61,16 тыс. человек, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в государственном комитете по статистике.
По данным на 1 октября население республики достигло 9 млн 959,245 тыс. человек.
Плотность населения в Азербайджане составляет 115 человек на квадратный километр.
В городах проживает 52,9% населения страны, в сельской местности – 47,1%. 49,9% населения составляют мужчины, 50,1% - женщины.
В январе-сентябре в республике родились 103,371 тыс. младенцев. Уровень рождаемости на каждые 1 тыс. человек за 9 месяцев составил 14,1 новорожденных. За отчетный период в Азербайджане на свет появились 1,962 тыс. двойняшек и 84 тройняшек.
За тот же период в Азербайджане умерло 43,64 тыс. человек. Уровень смертности на каждые 1 тыс. человек составил 5,9.
За 9 месяцев зарегистрировано 45,977 тыс. браков и 11,102 тыс. разводов.
В январе-сентябре соответствующие структуры Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы республики зарегистрировали 2,594 тыс. человек, приехавших в Азербайджан с целью постоянного проживания, и 1,165 тыс. человек, покинувших страну.
Р.Бабаев
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