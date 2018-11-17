Армения надеется на рост поставок вооружений из РФ - посол

Объем поставок российских вооружений в Армению может вырасти, считает посол республики в РФ Вардан Тоганян журналистам в Новосибирске в субботу.

"Объемы пока те же, в рамках тех кредитов, которые выделены, но есть сотрудничество вообще военно-технического комплекса (двух стран - ИФ), поэтому надеемся, что объемы будут расти в следующем году", - сказал он.

Он также отметил, что переговоры между РФ и Арменией по поводу поставок вооружения в рамках российского кредита продолжаются.

"Эти переговоры никогда не завершались, мы эти переговоры ведем с российской стороной, очередной транш (российского кредита - ИФ) был выделен, переговоры идут. Поставки - перманентный процесс, поэтому работают с предприятиями соответствующими в оборонном ведомстве наше военное ведомство", - сказал он.

Он отметил, что речь идет о "разнообразных вооружениях".

"Как правило, наши военные закупают в России специфические вещи", - сказал посол.

Как сообщалось со ссылкой на министра обороны Армении, Ереван и Москва подписали договор о новом российском оборонном кредите для республики на $100 млн.

Армения ранее получила вооружение в рамках двух российских кредитов на $200 млн и $100 млн.