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СНГ 17.11.2018 12:44

Армения надеется на рост поставок вооружений из РФ - посол

Объем поставок российских вооружений в Армению может вырасти, считает посол республики в РФ Вардан Тоганян журналистам в Новосибирске в субботу.

"Объемы пока те же, в рамках тех кредитов, которые выделены, но есть сотрудничество вообще военно-технического комплекса (двух стран - ИФ), поэтому надеемся, что объемы будут расти в следующем году", - сказал он.

Он также отметил, что переговоры между РФ и Арменией по поводу поставок вооружения в рамках российского кредита продолжаются.

"Эти переговоры никогда не завершались, мы эти переговоры ведем с российской стороной, очередной транш (российского кредита - ИФ) был выделен, переговоры идут. Поставки - перманентный процесс, поэтому работают с предприятиями соответствующими в оборонном ведомстве наше военное ведомство", - сказал он.

Он отметил, что речь идет о "разнообразных вооружениях".

"Как правило, наши военные закупают в России специфические вещи", - сказал посол.

Как сообщалось со ссылкой на министра обороны Армении, Ереван и Москва подписали договор о новом российском оборонном кредите для республики на $100 млн.

Армения ранее получила вооружение в рамках двух российских кредитов на $200 млн и $100 млн.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ВООРУЖЕНИЕ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]