Горы и леса Чечни и Ингушетии планируется полностью разминировать до 2022 года - военные

Саперам Южного военного округа (ЮВО) в горах и лесах Чечни и Ингушетии осталось проверить шесть тысяч гектаров территории, заявил начальник инженерных войск ЮВО генерал-майор Александр Нестеренко.
"На данный момент инженеры продолжают разминирование горно-лесистой местности республик, где находятся минно-взрывные заграждения. Всего осталось разминировать 6 тысяч гектаров труднодоступной местности, для проверки данного объема имеющимися силами может потребоваться не менее трех лет" - сказал А.Нестеренко, слова которого приводит пресс-служба ЮВО.
С мая 2012 года саперы ЮВО обследовали около 20 тысяч гектаров горно-лесистой территории Чечни и Ингушетии. Всего в ходе разминирования земель было обнаружено и обезврежено около 35 тыс. взрывоопасных предметов (ВОП). На территории Чечни инженеры подвергли сплошной очистке более 17 тыс. га земли и обезвредили 33 тысячи ВОП. В Ингушетии исследовали около 2 тыс. га сельских земель, где было обнаружено около 550 взрывоопасных предметов.
Для выполнения работ по очистке и разминированию сельских земель в республиках в 2012 году был сформирован отдельный батальон инженерного соединения ЮВО с местом постоянной дислокации в Чечне. В состав батальона входят минно-розыскные собаки, которые используются для проверки зданий и сооружений, где невозможно использование штатных средств поиска ВОП.
В ходе разминирования военнослужащие применяют бронированные машины разминирования БМР-М на базе танка Т-72 с колейным минным тралом, инженерные машины разграждения ИМР-2, искатели неконтактных взрывных устройств "Коршун". Опасные работы личный состав саперных подразделений выполняет в защитных костюмах сапера ОВР-2 "Сокол".
По итогам работ с 2012 года по настоящее время более 3 тыс. военнослужащих были награждены медалями министерства обороны РФ "За усердие при выполнении задач инженерного обеспечения" и "За разминирование".
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