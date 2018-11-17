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СНГ 17.11.2018 14:28

Канатную дорогу в Лужниках запустят в ближайшие две недели

Канатная дорога, соединяющая Воробьевы горы и Лужники будет запущена в ближайшие две недели, заявил журналистам в субботу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Вчера было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию канатной дороги. Это означает, что она фактически готова к запуску. Насколько я знаю, инвестор планирует в ближайшие две недели подготовить всю инфраструктуру, провести последние испытания и запустить ее", - сказал М.Хуснуллин.

По его словам, в течение этого времени также будет подобран персонал для обслуживания канатной дороги.

"В финальных испытаниях будут принимать участие специалисты швейцарской компании - поставщика оборудования", - добавил заммэра.

Он подчеркнул, что строительные работы на станциях к настоящему времени полностью завершены.

Как сообщалось, максимальная пропускная способность канатной дороги протяженностью 737 метров составит 1,6 тыс. человек в час. На ней будут расположены три станции: верхняя - на улице Косыгина, промежуточная - на Воробьевской набережной и нижняя - на Лужнецкой набережной.

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Тэги: МОСКВА, КАНАТКА, ЗАПУСК, СРОКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]