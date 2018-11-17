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Происшествия 17.11.2018 12:51

Число пострадавших в ДТП с азербайджанским микроавтобусом на Ставрополье увеличилось до 10 человек

Один человек погиб, 10 пострадали в автоаварии в Красногвардейском районе Ставропольского края с участием микроавтобуса и легковушки, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе УГИБДД по региону.

"Число пострадавших увеличилось до 10 человек", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о 8 госпитализированных.

"Два человека в тяжелом состоянии, 4 - в состоянии средней степени тяжести, 4 - легкой", - добавил представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что в пятницу около 19:40 мск на автодороге Ростов-на-Дону-Ставрополь на 197 км водитель "Форд Мондео" выехал на встречную полосу, где столкнулся с минивэном "Мерседес Вито" с азербайджанскими номерами.

Пассажир легковушки, женщина, погибла на месте ДТП, пострадали ребенок, находившийся в "Форде" и водитель, они госпитализированы.

В минивэне находились азербайджанцы. Все госпитализированы.

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Тэги: РОССИЯ, СТАВРОПОЛЬЕ, ДТП, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]