Число пострадавших в ДТП с азербайджанским микроавтобусом на Ставрополье увеличилось до 10 человек

Один человек погиб, 10 пострадали в автоаварии в Красногвардейском районе Ставропольского края с участием микроавтобуса и легковушки, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе УГИБДД по региону.
"Число пострадавших увеличилось до 10 человек", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось о 8 госпитализированных.
"Два человека в тяжелом состоянии, 4 - в состоянии средней степени тяжести, 4 - легкой", - добавил представитель ведомства.
Ранее сообщалось, что в пятницу около 19:40 мск на автодороге Ростов-на-Дону-Ставрополь на 197 км водитель "Форд Мондео" выехал на встречную полосу, где столкнулся с минивэном "Мерседес Вито" с азербайджанскими номерами.
Пассажир легковушки, женщина, погибла на месте ДТП, пострадали ребенок, находившийся в "Форде" и водитель, они госпитализированы.
В минивэне находились азербайджанцы. Все госпитализированы.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»