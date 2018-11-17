ГТК Азербайджана внедрит систему очереди на таможенных пунктах

Государственный таможенный комитет Азербайджана планирует внедрить систему очередности на таможенных пунктах страны, сказал в субботу журналистам заместитель начальника главного управления технологических инноваций и статистики ГТК Азер Абасов.

"В последнее время на таможенных пунктах страны вновь возникает проблема загруженности. Поэтому в ближайшее время мы планируем внедрить систему очередей. Система уже презентована и начнет работу в ближайшее время", - сказал А.Абасов во время ознакомления журналистов с работой таможенного пункта Мазымчай главного Западного территориального таможенного управления.

Он отметил, что система позволит гражданам заранее узнавать о загруженности на таможенных пунктах. "Зарегистрировавшись в системе, граждане смогут до прохождения границы узнать о ситуации на пропускном пункте. Для отображения загруженности будут применяться три цвета - зеленый, желтый и красный. Таким образом, граждане смогут выбирать оптимальное время для прохождения границы", - сказал А.Абасов.

Кроме того, по его словам, ГТК выпустил специальные буклеты для проходящих границу, на которых указана информация о товарах, разрешенных к импорту в страну.

А.Мамедов