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Социум 17.11.2018 13:15

ГТК Азербайджана внедрит систему очереди на таможенных пунктах

Государственный таможенный комитет Азербайджана планирует внедрить систему очередности на таможенных пунктах страны, сказал в субботу журналистам заместитель начальника главного управления технологических инноваций и статистики ГТК Азер Абасов.

"В последнее время на таможенных пунктах страны вновь возникает проблема загруженности. Поэтому в ближайшее время мы планируем внедрить систему очередей. Система уже презентована и начнет работу в ближайшее время", - сказал А.Абасов во время ознакомления журналистов с работой таможенного пункта Мазымчай главного Западного территориального таможенного управления.

Он отметил, что система позволит гражданам заранее узнавать о загруженности на таможенных пунктах. "Зарегистрировавшись в системе, граждане смогут до прохождения границы узнать о ситуации на пропускном пункте. Для отображения загруженности будут применяться три цвета - зеленый, желтый и красный. Таким образом, граждане смогут выбирать оптимальное время для прохождения границы", - сказал А.Абасов.

Кроме того, по его словам, ГТК выпустил специальные буклеты для проходящих границу, на которых указана информация о товарах, разрешенных к импорту в страну.

А.Мамедов

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Тэги: ГТК, ОЧЕРЕДЬ, СИСТЕМА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]