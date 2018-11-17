Поезд врезался в маршрутку на границе Казахстана с Саратовской областью, погибли четыре человека

Дорожная авария с участием маршрутного автобуса унесла жизни четырех человек в Саратовской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УГИБДД региона в субботу.

"ДТП произошло около 11:00 мск в Озинском районе Саратовской области на железнодорожном переезде. Автобус, следовавший по маршруту Саратов-Уральск, выехал на железнодорожное полотно и столкнулся с поездом. В автобусе находились семь человек и водитель. Четыре человека от полученных травм скончались на месте, еще трое были госпитализированы в ближайшую клинику", - сказал собеседник агентства.

Состояние пострадавших не уточняется. Причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники дорожной полиции.