Поезд врезался в маршрутку на границе Казахстана с Саратовской областью, погибли четыре человека

Дорожная авария с участием маршрутного автобуса унесла жизни четырех человек в Саратовской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УГИБДД региона в субботу.
"ДТП произошло около 11:00 мск в Озинском районе Саратовской области на железнодорожном переезде. Автобус, следовавший по маршруту Саратов-Уральск, выехал на железнодорожное полотно и столкнулся с поездом. В автобусе находились семь человек и водитель. Четыре человека от полученных травм скончались на месте, еще трое были госпитализированы в ближайшую клинику", - сказал собеседник агентства.
Состояние пострадавших не уточняется. Причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники дорожной полиции.
Спикер Милли меджлиса примет участие в пленарном заседании ТюркПА в Турции
МИД Азербайджана представил ноту Франции в связи с визитом Саакяна в Париж
Ереван всячески стремится сохранить статус-кво по Карабаху, заявили в Баку
Азербайджан сократил в январе-октябре добычу золота на 30%
Азербайджан в январе-октябре увеличил добычу газа на 5,6%, добычу нефти сохранил на прошлогоднем уровне
Швейцария входит в тройку основных импортеров азербайджанской ненефтяной продукции – посол в Берне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на замену лифтов и работы по благоустройству в Сумгайыте
ГААД получит 1,5 млн манатов на капремонт автодорог города Сумгайыт
Президент Алиев принял участие в открытии Комплекса железнодорожного вокзала в Сумгайыте, вернулся в Баку на поезде
В МИД Белоруссии призвали армянского премьера отказаться от "правил уличной демократии" в большой политике
Вашингтон не комментирует сообщения о выводах ЦРУ по убийству Хашкаджи
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Сотрудник посольства США стал гостем "UNEC Business Conversation Club"
Caspian European Club провел бизнес-форум с Государственной Миграционной Службой
В бакинской школе состоялся открытый урок «Аристократ слова»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»