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Происшествия 17.11.2018 13:23

Поезд врезался в маршрутку на границе Казахстана с Саратовской областью, погибли четыре человека

Дорожная авария с участием маршрутного автобуса унесла жизни четырех человек в Саратовской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УГИБДД региона в субботу.

"ДТП произошло около 11:00 мск в Озинском районе Саратовской области на железнодорожном переезде. Автобус, следовавший по маршруту Саратов-Уральск, выехал на железнодорожное полотно и столкнулся с поездом. В автобусе находились семь человек и водитель. Четыре человека от полученных травм скончались на месте, еще трое были госпитализированы в ближайшую клинику", - сказал собеседник агентства.

Состояние пострадавших не уточняется. Причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники дорожной полиции.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, САРАТОВ, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]