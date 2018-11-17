МИД Азербайджана представил ноту Франции в связи с визитом Саакяна в Париж

Посольство Азербайджана в Париже представило ноту протеста Министерству иностранных дел Франции, заявила журналистам пресс-секретарь азербайджанского МИД Лейла Абдуллаева.

По ее словам, нота представлена в связи с визитом позиционирующего себя в качестве «главы» созданного на оккупированных территориях Азербайджана незаконного режима Бако Саакяна во Францию.

«МИД уже озвучил свою решительную и конкретную позицию по этому поводу. Азербайджан оценивает создание Францией, являющейся постоянным членом Совета безопасности ООН и сопредседателем Минской группы ОБСЕ, условий для визита представителя страны-оккупанта и оккупационного режима, а также условий для организации встреч в рамках указанного визита, в качестве шага, служащего пропаганде оккупационного режима», - подчеркнула Л.Абдуллаева.

Официальный представитель МИД Азербайджана отметила, что подобные действия ставят под серьезное сомнение объективность и непредвзятость Франции в направлении карабахского урегулирования.

«В связи с этим шагом посольство Азербайджана в Париже представило ноту протеста МИД Франции», - сказала она.

Р.Бабаев