Вашингтон не комментирует сообщения о выводах ЦРУ по убийству Хашкаджи

Вице-президент США Майкл Пенс не комментирует информацию американского издания "Вашингтон пост" о выводах ЦРУ, касающихся того, что ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашкаджи лежит на саудовском наследном принце Мухаммеде бин Салмане, пишут западные СМИ.
По их данным, М.Пенс сообщил журналистам, сопровождающим его в поездке в Папуа-Новую Гвинею, что не может давать комментарии на данные под грифом "секретно".
От комментариев отказываются также Госдеп и само ЦРУ.
О заключениях ЦРУ, касающихся ответственности саудовского наследного принца за убийство Дж.Хашкаджи, в ночь на субботу сообщила американская газета "Вашингтон пост". По ее данным, выводы ЦРУ сделаны на основании данных американской разведки и аудиозаписях, предоставленных турецкой стороной.
Посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне отвергло опубликованную в "Вашингтон пост" информацию. "Заявления, содержащиеся в этом заключении, - ложь. Мы продолжаем слышать различные теории, но мы не видим первичных данных для обоснования этих слухов", - заявили в посольстве.
Дж.Хашкаджи исчез 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства неделями настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания.
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