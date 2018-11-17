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Дальнее зарубежье 17.11.2018 14:55

Вашингтон не комментирует сообщения о выводах ЦРУ по убийству Хашкаджи

Вице-президент США Майкл Пенс не комментирует информацию американского издания "Вашингтон пост" о выводах ЦРУ, касающихся того, что ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашкаджи лежит на саудовском наследном принце Мухаммеде бин Салмане, пишут западные СМИ.

По их данным, М.Пенс сообщил журналистам, сопровождающим его в поездке в Папуа-Новую Гвинею, что не может давать комментарии на данные под грифом "секретно".

От комментариев отказываются также Госдеп и само ЦРУ.

О заключениях ЦРУ, касающихся ответственности саудовского наследного принца за убийство Дж.Хашкаджи, в ночь на субботу сообщила американская газета "Вашингтон пост". По ее данным, выводы ЦРУ сделаны на основании данных американской разведки и аудиозаписях, предоставленных турецкой стороной.

Посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне отвергло опубликованную в "Вашингтон пост" информацию. "Заявления, содержащиеся в этом заключении, - ложь. Мы продолжаем слышать различные теории, но мы не видим первичных данных для обоснования этих слухов", - заявили в посольстве.

Дж.Хашкаджи исчез 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства неделями настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания.

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Тэги: США, ЦРУ, ХАШКАДЖИ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]