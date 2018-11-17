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СНГ 17.11.2018 15:20

В МИД Белоруссии призвали армянского премьера отказаться от "правил уличной демократии" в большой политике

Министерство иностранных дел Белоруссии считает неприемлемыми заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который потребовал от белорусского президента объяснений после обсуждения с Азербайджаном ситуации в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Наверное, господин Пашинян пока не понял, что правила так называемой уличной демократии неприемлемы в большой политике. Жаль, надеемся, что со временем это пройдет", - прокомментировал агентству "Интерфакс-Запад" высказывания армянского премьера начальник пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

"Видимо исполняющий обязанности премьер-министра Армении возомнил себя международным прокурором, уполномоченным карать или миловать", - отметил А.Глаз.

По его мнению, высказывание Н.Пашиняна "может быть приемлемо в отношении бывшего генерального секретаря ОДКБ, гражданина Армении Юрия Хачатурова, но в межгосударственных отношениях существуют вполне четкие нормы протокола и этикета".

Накануне Н.Пашинян заявил, что потребует объяснений от президента Белоруссии Александра Лукашенко в связи с его заявлениями на встрече с послом Азербайджана в Минске по вопросу ситуации в ОДКБ.

"Представьте, если я стану рассказывать послу какой-то страны, которая не является членом ОДКБ, о встрече глав государств в закрытом формате. Ведь там главы стран военно-политического блока обсуждают ряд вопросов, это закрытая встреча, закрытый разговор", - сказал Н.Пашинян журналистам в пятницу.

12 ноября А.Лукашенко на встрече с послом Азербайджана в Минске Латифом Гандиловым заявил в связи с ситуацией в организации: "Армения возглавляет ЕАЭС и ОДКБ, очень большая нагрузка на страну, которая находится на переходном периоде. Справится ли Армения?". По словам белорусского лидера, и.о. премьера Армении Никол Пашинян "должен в правительстве просто разобраться с ситуацией". А.Лукашенко добавил, что готов предложить три кандидатуры на пост генсека ОДКБ.

"Я удивлен, что человек, который на протяжении 30 лет находится в статусе руководителя страны, может себе позволить такое. Конечно, я потребую объяснений от президента Беларуси, и не только от него. С противоречащим нашим договоренностям заявлением выступил также президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, заявив после закрытого саммита ОДКБ, что в должности генсека ОДКБ будет назначен представитель Беларуси", - сказал Н.Пашинян.

По его словам, никто не имел права выступать с таким заявлением, поскольку в ОДКБ решения принимаются на основе консенсуса.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, МИД, АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР


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