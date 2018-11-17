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Внешняя политика 17.11.2018 14:46

Спикер Милли меджлиса примет участие в пленарном заседании ТюркПА в Турции

Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Октай Асадов совершит 19-21 ноября визит в Турцию для участия в восьмом пленарном заседании Парламентской ассоциации тюркоязычных стран (ТюркПА).

«Возглавляемая спикером Милли меджлиса Октаем Асадовым делегация совершит 19-21 ноября визит в турецкий город Измир для участия в восьмом пленарном заседании ТюркПА и конференции, приуроченной к 10-летию организации», - сообщил журналистам глава пресс-службы азербайджанского парламента Акиф Тевеккюльоглу.

На пленарном заседании председательство в ТюркПА перейдет от Киргизии к Турции.

На мероприятии будет заслушан отчет о годовой деятельности секретариата ТюркПА, обсуждены вопросы утверждения стратегического плана организации на 2019-2020 гг., совершенствования правовой базы структуры. По итогам сессии будет принята Измирская декларация.

Спикер Милли меджлиса выступит на юбилейной конференции, посвященной 10-летию ТюркПА.

В рамках визита в Турцию О.Асадов проведет ряд встреч с главами делегаций, участвующих в мероприятии.

Р.Бабаев

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Тэги: ТУРЦИЯ, СПИКЕР, ВИЗИТ


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