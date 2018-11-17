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Дальнее зарубежье 17.11.2018 15:44

Участница акции протеста против повышения цен на топливо во Франции погибла под колесами автомобиля

Женщина-водитель по неосторожности сбила в субботу во Франции участницу акции протеста против повышения цен на топливо, сообщил глава французского МВД Кристоф Кастанер в телеэфире.

Трагическое происшествие случилось в департаменте Савой на юго-востоке страны: женщина, находившаяся за рулем автомобиля, увидела манифестантов, заблокировавших движение по дороге, случайно увеличила скорость и насмерть сбила участницу акции.

Блокады дорог в знак протеста против повышения цен на топливо проходят в субботу более чем в тысяче мест по всей Франции. В протестах принимают участие примерно 50 тыс. человек, сообщает французская газета "Фигаро".

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРОТЕСТЫ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]