Российские туристы в третьем квартале 2018 года чаще всего ездили в Турцию

Россияне с июля по сентябрь чаще всего ездили с целью туризма в Турцию, совершив 2,1 млн поездок на отдых в эту страну, свидетельствуют данные Пограничной службы ФСБ России.

Число туристических поездок в Турцию января по сентябрь превысило 4 млн, а общее число поездок - 5 млн.

На втором месте - Греция, куда было совершено 375,4 тыс. поездок (с января по сентябрь - 623,3 тыс.). На третьем - Испания (328 тыс. и 657,2 тыс. поездок соответственно). Также в первую десятку по популярности в высокий туристический сезон вошли Тунис (308,8 и 508,1 тыс. поездок), Кипр (283,4 и 525,8 тыс.), Италия (262,4 и 634,5 тыс.), Болгария (211 и 346,6 тыс.), Китай (202,4 и 536,5 тыс.), Германия (178 и 503,1 тыс.), Черногория (151,5 и 283,5 тыс.)

Вторую десятку самых популярных направлений туризма в третьем квартале года открывает Грузия (109,3 тыс., с января по сентябрь - 220,9 тыс.), затем идет Франция (89,9 и 249,8 тыс.), Вьетнам (87,6 и 320,8 тыс.), Чехия (85,9 и 228,9 тыс.), Таиланд (80,3 и 589,1), Финляндия (73,1 и 172,7), ОАЭ (63,1 и 514 тыс.), Израиль (46,3 и 228,9 тыс.), Латвия (40,6 и 100,7 тыс.), Нидерланды (40 и 114 тыс. тыс.), Доминиканская Республика (38,8 и 125,6 тыс.).

Наиболее заметно по итогам первых девяти месяцев года вырос турпоток в Турцию, Кубу, Тунис, Хорватию, ОАЭ и Италию.

В рейтинге стран, куда россияне с января по сентябрь ездили чаще всего с любыми целями, также лидирует Турция. Второе и третье места занимают Абхазия и Казахстан. Также в первую десятку вошли Финляндия, Украина, Китай, Грузия, Эстония, Греция и Испания.