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Дальнее зарубежье 17.11.2018 17:07

Жертвами удара коалиции по пригороду Дейр эз-Зора стали 40 мирных жителей

Не менее 40 мирных жителей погибли в результате авиаудара возглавляемой США антитеррористической коалиции по населенному пункту Аль-Бакаан на юге сирийской провинции Дейр эз-Зор, сообщает в субботу агентство САНА.

По данным агентства, среди погибших много женщин и детей.

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Тэги: СИРИЯ, АВИАУДАР, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]