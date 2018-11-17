Жертвами удара коалиции по пригороду Дейр эз-Зора стали 40 мирных жителей

Не менее 40 мирных жителей погибли в результате авиаудара возглавляемой США антитеррористической коалиции по населенному пункту Аль-Бакаан на юге сирийской провинции Дейр эз-Зор, сообщает в субботу агентство САНА.
По данным агентства, среди погибших много женщин и детей.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»