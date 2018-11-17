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Дальнее зарубежье 17.11.2018 18:00

На американском грузовом корабле "Сигнус" раскрылись солнечные батареи

На выведенном на орбиту в субботу американском грузовом космическом корабле "Сигнус" (Cygnus) раскрылись солнечные батареи, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА).

Солнечные батареи обеспечат корабль энергией, необходимой для продолжения полета к МКС, отметили в НАСА.

Ранее корабль "Сигнус" успешно отделился от второй ступени ракеты-носителя "Антарес" и взял курс на МКС.

Стыковка корабля "Сигнус" с МКС запланирована на 19 ноября. Она будет осуществляться путем захвата "грузовика" рукой-манипулятором на МКС, которым будет управлять американский астронавт, и последующим присоединением грузового корабля к американскому сегменту станции.

Корабль состоит из двух модулей цилиндрической формы: оборудованного солнечными батареями служебного модуля и герметичного грузового модуля. "Грузовик" не предназначен для возвращения грузов на Землю, по завершению миссии его сводят с орбиты, и он сгорает в плотных слоях атмосферы.

"Сигнус" был выведен на орбиту ракетой-носителем "Антарес" (Antares). Ракета стартовала в 12:01 мск с космодрома Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния.

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Тэги: США, КОСМОС, КОРАБЛЬ, БАТАРЕИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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