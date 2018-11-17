На выведенном на орбиту в субботу американском грузовом космическом корабле "Сигнус" (Cygnus) раскрылись солнечные батареи, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА).
Солнечные батареи обеспечат корабль энергией, необходимой для продолжения полета к МКС, отметили в НАСА.
Ранее корабль "Сигнус" успешно отделился от второй ступени ракеты-носителя "Антарес" и взял курс на МКС.
Стыковка корабля "Сигнус" с МКС запланирована на 19 ноября. Она будет осуществляться путем захвата "грузовика" рукой-манипулятором на МКС, которым будет управлять американский астронавт, и последующим присоединением грузового корабля к американскому сегменту станции.
Корабль состоит из двух модулей цилиндрической формы: оборудованного солнечными батареями служебного модуля и герметичного грузового модуля. "Грузовик" не предназначен для возвращения грузов на Землю, по завершению миссии его сводят с орбиты, и он сгорает в плотных слоях атмосферы.
"Сигнус" был выведен на орбиту ракетой-носителем "Антарес" (Antares). Ракета стартовала в 12:01 мск с космодрома Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния.
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