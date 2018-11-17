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Социум 17.11.2018 16:20

Единовременные пособия получат наследники более 9,5 тыс. военнослужащих, павших в боях за территориальную целостность Азербайджана

Наследники более 9,5 тыс. военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджана, погибших и объявленных таковыми в связи с пропажей без вести из-за военных операций до 2 августа 1997 года, получат единовременные денежные пособия, заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

«Наследникам более 9,5 тыс. военнослужащих-шехидов будут выплачены единовременные пособия», - подчеркнул С.Бабаев на пресс-конференции в субботу.

По его словам, на эти цели выделено 108 млн манатов.

«Из госбюджета 2018 года на выплату единовременных пособий предусмотрено выделение 58 млн манатов, а в бюджете 2019 года – 50 млн манатов», - сказал министр.

С.Бабаев отметил, что на сегодняшний день принято решение о выплате единовременных пособий 300 наследникам 224 военнослужащих, отдавших жизни за территориальную целостность Азербайджана.

«До конца года предусмотрено осуществить единовременные выплаты до 1 тыс. наследникам шехидов. Полностью данный процесс завершится до конца 2019 года», - сказал он.

Как сообщалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев в апреле 2018 года подписал указ дополнительных мерах по усилению социальной защиты членов семей вышеуказанной группы лиц. Согласно документу, члены их семей получат единовременную выплату в размере 11 тыс. манатов.

Процесс выплаты пособий со стороны Министерства труда и соцзащиты населения Азербайджана стартовал 9 октября 2018 года.

Р.Бабаев

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Тэги: ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, НАСЛЕДНИКИ, ПОСОБИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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