Единовременные пособия получат наследники более 9,5 тыс. военнослужащих, павших в боях за территориальную целостность Азербайджана

Наследники более 9,5 тыс. военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджана, погибших и объявленных таковыми в связи с пропажей без вести из-за военных операций до 2 августа 1997 года, получат единовременные денежные пособия, заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.
«Наследникам более 9,5 тыс. военнослужащих-шехидов будут выплачены единовременные пособия», - подчеркнул С.Бабаев на пресс-конференции в субботу.
По его словам, на эти цели выделено 108 млн манатов.
«Из госбюджета 2018 года на выплату единовременных пособий предусмотрено выделение 58 млн манатов, а в бюджете 2019 года – 50 млн манатов», - сказал министр.
С.Бабаев отметил, что на сегодняшний день принято решение о выплате единовременных пособий 300 наследникам 224 военнослужащих, отдавших жизни за территориальную целостность Азербайджана.
«До конца года предусмотрено осуществить единовременные выплаты до 1 тыс. наследникам шехидов. Полностью данный процесс завершится до конца 2019 года», - сказал он.
Как сообщалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев в апреле 2018 года подписал указ дополнительных мерах по усилению социальной защиты членов семей вышеуказанной группы лиц. Согласно документу, члены их семей получат единовременную выплату в размере 11 тыс. манатов.
Процесс выплаты пособий со стороны Министерства труда и соцзащиты населения Азербайджана стартовал 9 октября 2018 года.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»