Иракский президент прибыл в Иран договариваться о расширении торговых связей

Президент Ирака Бархам Салех в субботу прибыл с визитом в Тегеран, сообщает телерадиокомпания Исламской республики Иран.

В этой поездке по странам региона Б.Салеха сопровождает ряд иракских высокопоставленных чиновников. До Ирана президент Ирака посетил Иорданию, Кувейт и ОАЭ. Из Тегерана он отправится в Саудовскую Аравию.

Ожидается, что на встрече с иранским коллегой Хасаном Рухани Б.Салех обсудит вопросы торговли, транспортных связей, а также взаимодействия двух стран в экологической сфере в приграничных районах.

"Пришло время для нового порядка, который отвечал бы интересам всех стран в регионе. Мы верим, что Иран играет важную роль в этом новом порядке", - приводит иранская телерадиокомпания слова иракского президента.

По словам Х.Рухани, Иран и Ирак намерены расширить торговые связи и довести объемы торговли с нынешних $12 млрд до $20 млрд.

Президент Ирана отметил, что "безопасность и стабильность во всем регионе пойдут на пользу всем".

"Нам в регионе не нужно какое-либо иностранное вмешательство", - добавил он.

Ирак является вторым после Китая торговым партнером Ирана. Ирак закупает в Иране, в частности, продовольствие, технику, электроэнергию и природный газ.