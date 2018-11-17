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Бизнес и законодательство 17.11.2018 19:46

Аттестация сотрудников таможенных пунктов завершится до 1 декабря - ГТК

Государственный таможенный комитет Азербайджана планирует до 1 декабря завершить аттестацию сотрудников таможенных пунктов, сказал в субботу журналистам заместитель начальника главного управления технологических инноваций и статистики ГТК Азер Абасов.

По его словам, аттестация направлена на повышение квалификации сотрудников таможенных пунктов, для того, чтобы каждый из них знал весь процесс проверки транспортного средства.

"Мы выступили с инициативой "один сотрудник - одно транспортное средство. Раньше каждое транспортное средство проверялось со стороны нескольких сотрудников, что увеличивало время прохождения через границу. Реализация данной инициативы же приведет к тому, что каждый сотрудник сможет самостоятельно проводить весь процесс проверки одного транспортного средства. Это значительно уменьшит время на проверку", - сказал А.Абасов во время ознакомления журналистов с работой таможенного пункта Мазымчай главного западного территориального таможенного управления.

А.Мамедов

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Тэги: ТАМОЖНЯ, АТТЕСТАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]