Аттестация сотрудников таможенных пунктов завершится до 1 декабря - ГТК

Государственный таможенный комитет Азербайджана планирует до 1 декабря завершить аттестацию сотрудников таможенных пунктов, сказал в субботу журналистам заместитель начальника главного управления технологических инноваций и статистики ГТК Азер Абасов.
По его словам, аттестация направлена на повышение квалификации сотрудников таможенных пунктов, для того, чтобы каждый из них знал весь процесс проверки транспортного средства.
"Мы выступили с инициативой "один сотрудник - одно транспортное средство. Раньше каждое транспортное средство проверялось со стороны нескольких сотрудников, что увеличивало время прохождения через границу. Реализация данной инициативы же приведет к тому, что каждый сотрудник сможет самостоятельно проводить весь процесс проверки одного транспортного средства. Это значительно уменьшит время на проверку", - сказал А.Абасов во время ознакомления журналистов с работой таможенного пункта Мазымчай главного западного территориального таможенного управления.
А.Мамедов
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