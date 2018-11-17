Ряд членов ОДКБ сомневаются в эффективности сохранения за Арменией поста генсека организации на три года - и.о. генсека

Предложение Армении по сохранению за ней права назначения генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности после досрочного сложения полномочий Юрием Хачатуровым не эффективно, считают многие страны, заявил исполняющий обязанности генсека ОДКБ Валерий Семериков.

"Другая позиция (Армения) - назначить на оставшееся до конца трехлетнего периода время ее представителя - вызывает у многих стран вопросы эффективности такого шага", - заявил В.Семериков, слова которого приводит пресс-служба организации.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

"По итогам состоявшегося обсуждения глав государств-членов ОДКБ в Астане 8 ноября есть несколько подходов, включая задействование предусмотренного решением Совета коллективной безопасности (СКБ) принципа ротации по русскому алфавиту (в этом случае следующая - республика Беларусь). Именно об этом принципе говорил президент Казахстана, подводя итоги обсуждения в Астане", - заявил В.Семериков.

Он отметил, что СКБ продолжит рассмотрение этого вопроса "традиционно в духе конструктивного взаимодействия и союзничества". "При этом хочу особо отметить, что решение в любом случае будет принято сугубо в формате шести стран ОДКБ на основе консенсуса с учетом интересов всех сторон", - сказал и.о. генсека ОДКБ.

Он призвал прессу проявить выдержку в различных комментариях, "не отражающих действительность происходящего процесса в отношении назначения генерального секретаря Организации".

В.Семериков заверил, что секретариат и объединенный штаб ОДКБ в полном объеме выполняют возложенные СКБ на них задачи, по обеспечению безопасности государств-членов Организации.

Вакансия генсека ОДКБ открылась после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет. И.о. генсека стал российский представитель Валерий Семериков, ранее работавший заместителем генсека ОДКБ.

В июле ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Ю.Хачатурова, обвиняемого в попытке свержении конституционного строя в Армении в 2008 году, а затем согласился отпустить его под залог.