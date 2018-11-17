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Дальнее зарубежье 17.11.2018 21:23

Около 50 человек пострадали во Франции, протестуя против роста цен на топливо

Не менее 47 человек получили травмы в ходе акций протеста против повышения цен на топливо, которые проходят в субботу по всей Франции.

По данным французской радиостанции "Франс Энфо", три человека травмированы серьезно. Причем речь идет не об агрессивных действиях полиции, а о дорожно-транспортных происшествиях.

Правоохранители произвели 24 задержания, 17 человек помещены под стражу.

Ранее сообщалось о гибели одной участницы протеста в департаменте Савой на юго-востоке Франции - на нее наехала женщина-водитель, которая по неосторожности прибавила скорость, увидев протестующих на проезжей части.

По данным "Франс Энфо" на полдень местного времени (14:00 мск) в акциях протеста, участники которых в основном прибегают к перекрытию автомагистралей, принимают участие около 124 тыс. человек. Они установили на дорогах Франции около 2 тыс. пикетов, препятствуя автомобильному движению.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРОТЕСТЫ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]