Баку выразит решительный протест Вашингтону в связи с визитом Бако Саакяна в США - МИД

Официальный Баку готовится по дипломатическим каналам выразить решительный протест американской стороне в связи с визитом позиционирующего себя в качестве «главы» созданного на оккупированных азербайджанских территориях незаконного режима Бако Саакяна в США, говорится в заявлении МИД Азербайджана.
«Средства массовой информации сообщают о визите позиционирующего себя в качестве «главы» созданного на оккупированных азербайджанских территориях незаконного режима Бако Саакяна в США. Азербайджан по дипломатическим каналам выразит решительный протест США в связи с этим», - отмечается в заявлении.
Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что визит Б.Саакяна в США противоречит неоднократным заявлениям Белого дома о непризнании сепаратистского режима Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и наносит ущерб переговорам по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.
«Въезд представителя самопровозглашенного режима в США и разрешение на пропаганду самопровозглашенного режима на американской территории идет вразрез с взятыми на себя этой страной обязательствами в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, а также неоднократно озвучиваемой официальной позицией о непризнании американской стороной самопровозглашенного сепаратистского режима. Подобный шаг также наносит ущерб переговорам по разрешению конфликта», - подчеркивается в заявлении МИД Азербайджана.
В документе отмечается, что выдача американской стороны визы Б.Саакяну создает серьезные вопросы о визовых процедурах в США.
«Странно, что либеральный подход американской стороны к выдаче виз применяется не к другим незаконным структурам бывшего постсоветского пространства, а только по отношению к «руководителям» созданной на оккупированных территориях Азербайджана самопровозглашенной структуры», - подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства.
МИД Азербайджана призвал применить индивидуальные санкции к лицам, совершившим военные преступления и непосредственно виновным в оккупации азербайджанских территорий и в проведении этнических чисток против сотен тысяч азербайджанцев.
«Шаги, направленные на пропаганду самопровозглашенного режима, вызывают вопросы об искренности США в отношениях с Азербайджаном», - говорится в заявлении.
Р.Бабаев
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