Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9267 RUR   0.0258 GBR   2.1743 TRY   0.3163

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.46 Brent   66.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° Завтра 14° 19 Ноя 13° 20 Ноя 14°

Карабахский конфликт 17.11.2018 21:56

Баку выразит решительный протест Вашингтону в связи с визитом Бако Саакяна в США - МИД

Официальный Баку готовится по дипломатическим каналам выразить решительный протест американской стороне в связи с визитом позиционирующего себя в качестве «главы» созданного на оккупированных азербайджанских территориях незаконного режима Бако Саакяна в США, говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«Средства массовой информации сообщают о визите позиционирующего себя в качестве «главы» созданного на оккупированных азербайджанских территориях незаконного режима Бако Саакяна в США. Азербайджан по дипломатическим каналам выразит решительный протест США в связи с этим», - отмечается в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что визит Б.Саакяна в США противоречит неоднократным заявлениям Белого дома о непризнании сепаратистского режима Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и наносит ущерб переговорам по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.

«Въезд представителя самопровозглашенного режима в США и разрешение на пропаганду самопровозглашенного режима на американской территории идет вразрез с взятыми на себя этой страной обязательствами в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, а также неоднократно озвучиваемой официальной позицией о непризнании американской стороной самопровозглашенного сепаратистского режима. Подобный шаг также наносит ущерб переговорам по разрешению конфликта», - подчеркивается в заявлении МИД Азербайджана.

В документе отмечается, что выдача американской стороны визы Б.Саакяну создает серьезные вопросы о визовых процедурах в США.

«Странно, что либеральный подход американской стороны к выдаче виз применяется не к другим незаконным структурам бывшего постсоветского пространства, а только по отношению к «руководителям» созданной на оккупированных территориях Азербайджана самопровозглашенной структуры», - подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства.

МИД Азербайджана призвал применить индивидуальные санкции к лицам, совершившим военные преступления и непосредственно виновным в оккупации азербайджанских территорий и в проведении этнических чисток против сотен тысяч азербайджанцев.

«Шаги, направленные на пропаганду самопровозглашенного режима, вызывают вопросы об искренности США в отношениях с Азербайджаном», - говорится в заявлении.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАРАБАХ, США, ПРОТЕСТ


Похожие новости


Баку надеется на практические результаты от деятельности посредников по Карабаху – президент Алиев Армении придется пойти на компромисс с Азербайджаном в карабахском урегулировании – посол США в Ереване МИД Азербайджана проверяет информацию о незаконном визите американских врачей в Нагорный Карабах Президент Алиев обсудил карабахское урегулирование с главой комитета по разведке палаты представителей Конгресса США Баку считает важным участие США в карабахском урегулировании - премьер Азербайджана Вашингтон прилагает все возможные усилия для мирного урегулирования карабахского конфликта – посол в Баку

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]