Меркель и Макрон встретятся 18 ноября в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель в воскресенье примет в Берлине президента Франции Эмманюэля Макрона.

Как сообщила ранее журналистам официальный представитель правительства ФРГ Мартина Фиц, перед началом встречи будут короткие заявления для прессы, ответы на вопросы журналистов не предусмотрены. Затем состоятся переговоры.

"Будут обсуждаться двусторонние, внешнеполитические и международные вопросы", - сказала М.Фиц.