Премьер Эстонии проведет переговоры о сохранении правительства на фоне разногласий из-за пакта ООН о миграции

Председатель ведущей в Эстонии партии Центра, премьер-министр Юри Ратас (Juri Ratas) проведет в воскресенье переговоры с лидерами входящих в коалицию партии "Исамаа" (Isamaa, Отечество) и Социал-демократической партии по вопросу сохранению правящего союза.

Премьер-министр в пятницу признал, что в коалиции возник кризис в канун намеченных на 3 марта 2019 года парламентских выборов в связи с расхождениями по вопросу присоединения страны к Глобальному пакту ООН о миграции. Так, если член Социал-демократической партии, министр иностранных дел Свен Миксер (Sven Mikser) выступал за присоединение к соглашению, то представитель партии "отечественников", министр юстиции Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) высказался против. Правительство, принимающее решения на консенсусной основе, было вынуждено в итоге заявить, что Эстония к договору не присоединяется.

После этого председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский призвал премьер-министра освободить министра юстиции от занимаемой должности. Е.Осиновский заявил также эстонскому телевидению, что "у премьер-министра три возможности: подать самому в отставку, управлять дальше с соцдемами без "Отечества" или с "Отечеством", но без соцдемов".

Однако глава Минюста заявил, что отказывается покидать свой пост и что социал-демократы не поставят его партию "на колени".

В пятницу вечером после заседания правления партии Центра премьер-министр заявил, что не станет управлять правительством, "которому не хватит работоспособности".

"Если дело дойдет до этого, парламент всегда сможет выразить недоверие. Но я сегодня работаю во имя того, чтобы сохранить нынешнее правительство", - сказал Ю.Ратас.

Он заверил также, что Глобальный пакт ООН о миграции "не откроет двери для мигрантов".

В Эстонии опасаются, что подписание пакта может привести к наплыву мигрантов. Так, 12 ноября входящая в парламент Консервативная народная партия инициировала сбор подписей против договора. К 16 ноября его подписали более 10 тыс. человек.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) выразила сожаление в связи с отказом правительства подписывать договор и высказала мнение, что этот вопрос используется в уже начавшейся предвыборной гонке.

Незадолго до решения правительства она совершила турне по ряду стран Азии и Африки с целью добиться их согласия на избрание Эстонии непостоянным членом Совета безопасности ООН на 2020-2021 годы. Однако, как считают некоторые СМИ, позиция Эстонии по этому чувствительному для стран Азии и Африки вопросу произведет неблагоприятное мнение о балтийской республике, и место непостоянного члена Совбеза ООН может отойти конкурирующей Румынии.

Глобальный пакт о миграции может стать первым соглашением, заключенным под эгидой ООН, который охватит все аспекты международной миграции. Его планируется подписать 10-11 декабря на специальной международной конференции в столице Марокко Марракеше.

В то же время США, Польша, Венгрия, Болгария, Чехия Австрия и некоторые другие государства уже выразили сомнение в Глобальном пакте или заявили об отказе присоединяться к нему.