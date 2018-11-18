Медведев с коллегами по АТЭС встретится с главой МВФ, по завершению саммита отправится с официальным визитом во Вьетнам

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в воскресенье продолжит свою работу в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Во второй день саммита, как ожидается, состоится неформальная встреча лидеров АТЭС с директором распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард. Кроме того, ожидается рабочее заседание лидеров и рабочий завтрак, посвящённый "продвижению всеобъемлющего роста".
Накануне Д.Медведев принял участие в деловом саммите АТЭС, пленарном заседании Делового консультативного совета. Кроме того, он присутствовал на встрече с главами островных государств Тихого океана.
В первый день саммита премьер провёл отдельную встречу со своим коллегой из Папуа - Новой Гвинеи Питером О Нилом и пообщался с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, премьером Таиланда Праютом Чан-Оча, главой правительства Канады Джастином Трюдо и президентом Филиппин Родриго Дутерте. Вечером он прибыл на торжественный приём в честь лидеров АТЭС.
После окончания мероприятий в Порт-Морсби Д.Медведев отправится с официальным визитом во Вьетнам. В Ханое он проведёт ряд переговоров с вьетнамским руководством.
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