Медведев с коллегами по АТЭС встретится с главой МВФ, по завершению саммита отправится с официальным визитом во Вьетнам

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в воскресенье продолжит свою работу в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Во второй день саммита, как ожидается, состоится неформальная встреча лидеров АТЭС с директором распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард. Кроме того, ожидается рабочее заседание лидеров и рабочий завтрак, посвящённый "продвижению всеобъемлющего роста".

Накануне Д.Медведев принял участие в деловом саммите АТЭС, пленарном заседании Делового консультативного совета. Кроме того, он присутствовал на встрече с главами островных государств Тихого океана.

В первый день саммита премьер провёл отдельную встречу со своим коллегой из Папуа - Новой Гвинеи Питером О Нилом и пообщался с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, премьером Таиланда Праютом Чан-Оча, главой правительства Канады Джастином Трюдо и президентом Филиппин Родриго Дутерте. Вечером он прибыл на торжественный приём в честь лидеров АТЭС.

После окончания мероприятий в Порт-Морсби Д.Медведев отправится с официальным визитом во Вьетнам. В Ханое он проведёт ряд переговоров с вьетнамским руководством.