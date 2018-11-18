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СНГ 18.11.2018 10:54

Медведев с коллегами по АТЭС встретится с главой МВФ, по завершению саммита отправится с официальным визитом во Вьетнам

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в воскресенье продолжит свою работу в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Во второй день саммита, как ожидается, состоится неформальная встреча лидеров АТЭС с директором распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард. Кроме того, ожидается рабочее заседание лидеров и рабочий завтрак, посвящённый "продвижению всеобъемлющего роста".

Накануне Д.Медведев принял участие в деловом саммите АТЭС, пленарном заседании Делового консультативного совета. Кроме того, он присутствовал на встрече с главами островных государств Тихого океана.

В первый день саммита премьер провёл отдельную встречу со своим коллегой из Папуа - Новой Гвинеи Питером О Нилом и пообщался с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, премьером Таиланда Праютом Чан-Оча, главой правительства Канады Джастином Трюдо и президентом Филиппин Родриго Дутерте. Вечером он прибыл на торжественный приём в честь лидеров АТЭС.

После окончания мероприятий в Порт-Морсби Д.Медведев отправится с официальным визитом во Вьетнам. В Ханое он проведёт ряд переговоров с вьетнамским руководством.

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Тэги: ПАПУА, РОССИЯ, ПРЕМЬЕР, АТЭС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]