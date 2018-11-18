Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-10" с грузами для экипажа Международной космической станции (МКС) в воскресенье вечером должен прибыть на станцию.

В пятницу вечером с космодрома "Байконур" стартовала ракета-носитель "Союз-ФГ", которая вывела на околоземную орбиту "Прогресс МС-10".

Предыдущий запуск "грузовика" проводился по двухвитковой схеме. После двух оборотов вокруг Земли "Прогресс МС-09" состыковался с МКС через 3,5 часа после старта, став самым быстрым в истории грузовым кораблем.

Нынешний запуск проводится по традиционной двухсуточной циклограмме. К станции "Прогресс" должен причалить в воскресенье в 22:29 мск.

Сближение транспортного корабля "Прогресс МС-10" с МКС и причаливание к стыковочному узлу модуля "Звезда" планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов ГОГУ РС МКС в ЦУП и российского космонавта Сергея Прокопьева.

Кораблю "Прогресс МС-10" предстоит доставить на МКС более двух тонн различных грузов, в числе которых топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа.

Этот запуск - первый для ракеты типа "Союз-ФГ" после аварии аналогичной модификации 11 октября при старте с "Байконура".

Та ракета, в отличие от нынешней, должна была отправить к МКС экипаж, пилотируемого корабля "Союз МС-10", однако спустя две минуты после старта потерпела аварию.

Экипажу в составе российского космонавта Алексея Овчинина и астронавта НАСА Ника Хейга пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Спускаемый аппарат корабля "Союз" приземлился вблизи города Джезказган в Казахстане.

Это было первой за 35 лет подобной аварией при запуске пилотируемого космического корабля "Союз". Причиной аварии госкомиссия назвала неисправный датчик, из-за которого один из боковых блоков первой ступени отделился нештатно и ударил по второй ступени, изменив направление полета, что вызвало срабатывание системы аварийного спасения экипажа.