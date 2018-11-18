Эксперты WWF считают, что популяцию диких тигров в Азии еще можно восстановить

Эксперты Всемирного фонда дикой природы (WWF) определили, что в странах Азии количество диких тигров может возрасти в три раза в течение жизни одного поколения человечества, если на этих территориях будут приняты необходимые меры, сообщает пресс-служба Амурского филиала WWF.
"Авторы нового исследования Глобальной программы WWF по сохранению тигра определили, что в странах Азии количество диких тигров на ключевых площадках по восстановлению численности может возрасти в 3 раза в течение жизни одного поколения человечества, если на этих территориях будет налажен сильный менеджмент. Это на 15% увеличит численность мировой популяции тигра", - говорится в сообщении.
В исследовании принимали участие 49 экспертов из 10 стран, где обитают тигры, в том числе и России. Работы проводились на 18 площадках, которые были выбраны в рамках Глобальной программы WWF по сохранению тигра, и для каждой из них были определены реалистичные цели и сроки восстановления популяции.
"Мы находимся у критической черты, когда еще можно восстановить популяцию диких тигров, но для этого нужно действовать согласованно. Данное исследование обнаружило колоссальный потенциал некоторых площадок. И пусть какие-то из них немного отстают, в частности, в Юго-Восточной Азии, в других ключевых зонах численность диких тигров уже стала увеличиваться", - приводятся в сообщении слова Маргарет Киннэрд, руководителя глобальной программы WWF по сохранению биоразнообразия.
По ее словам, это возможно только при наличии "сильной политической воли, устойчивых инвестиций, эффективном руководстве и общественной поддержке". Необходимо проведение антибраконьерских мероприятий, поддержание кормовой базы хищников на стабильном уровне, должны учитываться и другие условия.
Отмечается, что в России одной из ключевых зон было выбрано Юго-Западное Приморье и прилегающие территории Китая. Здесь численность так называемой Чанбайшаньской группировки тигров совместными усилиями уже удалось утроить: с 12-14 до 38-42 особей.
"С начала XX века численность тигра и площадь их местообитаний в мире сократились на 95% из-за безудержного браконьерства и разрушения среды обитания. В 2010 году в мире обитало всего 3 200 тигров - минимальная численность мировой популяция за все время изучения. На Международном форуме по проблемам сохранения тигра на Земле, прошедшем в Санкт-Петербурге в 2010 году, главы правительств 13 стран взяли на себя обязательства удвоить численность тигра", - говорится в сообщении.
Авторы нового исследования WWF сделали вывод о том, что, хотя цель удвоить число тигров к 2022 г., Году тигра, амбициозна из-за сжатых сроков, ее можно достичь, если незамедлительно принять решительные меры для сохранения этих животных.
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