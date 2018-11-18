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Дальнее зарубежье 18.11.2018 12:11

При обстреле боевиками населенного пункта в провинции Латакия в Сирии погибло 18 сирийских военных - центр по примирению

При обстреле населенного пункта Сафсара провинции Латакия погибло 18 и ранен один военнослужащий Вооруженных Сил САР, сообщил руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (САР) генерал-лейтенант Владимир Савченко.

"В результате обстрела населенного пункта Телль-Алуш провинции Алеппо ранен один военнослужащий ВС САР. При обстреле населенного пункта Сафсара провинции Латакия погибло 18 и ранен 1 военнослужащий ВС САР", - сообщил В.Савченко.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, АЛЕППО, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]