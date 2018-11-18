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Бизнес и законодательство 18.11.2018 10:55

Азербайджан инвестировал в экономику Грузии более $3 млрд – министр

Инвестиции Азербайджана в экономику Грузии превысили $3 млрд, заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

«В 1995-2018 гг. Грузия инвестировала в азербайджанскую экономику $93,8 млн, а инвестиции Азербайджана в грузинскую экономику превысили $3 млрд», - сказал он на встрече с делегацией во главе с министром экономики Грузии Иване Мачавариани, сообщает пресс-служба Министерства экономики Азербайджана.

По словам Ш.Мустафаев, начиная с 2012 года, Азербайджан занимает первое место по суммарному объему инвестиций в экономику Грузии.

«В Азербайджане зарегистрировано более 300 грузинских компаний. В Грузии активно действуют около 650 компаний с азербайджанским капиталом, особенно, SOCAR (Госнефтекомпания АР). С участием предпринимателей регулярно проводятся совместные бизнес форумы, деловые встречи и другие мероприятия», - отметил министр.

Основным направлением экономического сотрудничества между Баку и Тбилиси Ш.Мустафаев назвал энергетическую сферу.

На встрече стороны обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества в финансовой, транзитно-транспортной, таможенной, налоговой сферах, организации бизнес форума в рамках очередного заседания совместной межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, ЭКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]