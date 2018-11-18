Азербайджан инвестировал в экономику Грузии более $3 млрд – министр

Инвестиции Азербайджана в экономику Грузии превысили $3 млрд, заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.
«В 1995-2018 гг. Грузия инвестировала в азербайджанскую экономику $93,8 млн, а инвестиции Азербайджана в грузинскую экономику превысили $3 млрд», - сказал он на встрече с делегацией во главе с министром экономики Грузии Иване Мачавариани, сообщает пресс-служба Министерства экономики Азербайджана.
По словам Ш.Мустафаев, начиная с 2012 года, Азербайджан занимает первое место по суммарному объему инвестиций в экономику Грузии.
«В Азербайджане зарегистрировано более 300 грузинских компаний. В Грузии активно действуют около 650 компаний с азербайджанским капиталом, особенно, SOCAR (Госнефтекомпания АР). С участием предпринимателей регулярно проводятся совместные бизнес форумы, деловые встречи и другие мероприятия», - отметил министр.
Основным направлением экономического сотрудничества между Баку и Тбилиси Ш.Мустафаев назвал энергетическую сферу.
На встрече стороны обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества в финансовой, транзитно-транспортной, таможенной, налоговой сферах, организации бизнес форума в рамках очередного заседания совместной межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Р.Бабаев
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