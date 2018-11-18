Избавить российский картофель от колорадского жука без генетических модификаций невозможно - ученый

Вывести методами традиционной селекции российский картофель, не подверженный поражению колорадским жуком, невозможно, считает замдиректора Института цитологии и генетики - руководитель филиала Сибирский НИИ растениеводства и селекции Иван Лихенко.
"Только генными модификациями (можно справиться - ИФ), что запрещено, в принципе, у нас в стране. Все сорта поражаются, которые у нас используются", - сказал он журналистам.
В то же время, отметил И.Лихенко, есть сорта картофеля, в том числе выведенные сибирскими учеными, которые сравнительно мало поражаются этим вредителем.
Он также сообщил, что в рамках подпрограммы "Картофель" госпрограммы развития сельского хозяйства РФ в Новосибирской области планируется создать центр селекционно-семеноводческого центра.
Стоимость центра составляет около 200 млн рублей, его задачей является уменьшение зависимости от импортного семенного материала, который в настоящее время преобладает в российском картофелеводстве.
Глава Народного фронта задержан в результате несанкционнированного шествия в Баку - полиция
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 29 раз – Минобороны Азербайджана
Баку выразит решительный протест Вашингтону в связи с визитом Бако Саакяна в США - МИД
Эксперты WWF считают, что популяцию диких тигров в Азии еще можно восстановить
Совершившая самоподрыв в Грозном женщина могла являться уроженкой Дагестана - источник
Смертница взорвала себя в Грозном, жертв и пострадавших нет - МВД
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на замену лифтов и работы по благоустройству в Сумгайыте
ГААД получит 1,5 млн манатов на капремонт автодорог города Сумгайыт
Президент Алиев принял участие в открытии Комплекса железнодорожного вокзала в Сумгайыте, вернулся в Баку на поезде
В Кремле заявляют, что никакой сепаратной сделки о передаче Японии Курильских островов нет и быть не может
Чемпион по рукопашному бою подозревается в убийстве сотрудника Росгвардии в Дагестане
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Сотрудник посольства США стал гостем "UNEC Business Conversation Club"
Caspian European Club провел бизнес-форум с Государственной Миграционной Службой
В бакинской школе состоялся открытый урок «Аристократ слова»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»