Избавить российский картофель от колорадского жука без генетических модификаций невозможно - ученый

Вывести методами традиционной селекции российский картофель, не подверженный поражению колорадским жуком, невозможно, считает замдиректора Института цитологии и генетики - руководитель филиала Сибирский НИИ растениеводства и селекции Иван Лихенко.

"Только генными модификациями (можно справиться - ИФ), что запрещено, в принципе, у нас в стране. Все сорта поражаются, которые у нас используются", - сказал он журналистам.

В то же время, отметил И.Лихенко, есть сорта картофеля, в том числе выведенные сибирскими учеными, которые сравнительно мало поражаются этим вредителем.

Он также сообщил, что в рамках подпрограммы "Картофель" госпрограммы развития сельского хозяйства РФ в Новосибирской области планируется создать центр селекционно-семеноводческого центра.

Стоимость центра составляет около 200 млн рублей, его задачей является уменьшение зависимости от импортного семенного материала, который в настоящее время преобладает в российском картофелеводстве.