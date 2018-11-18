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СНГ 18.11.2018 13:02

Медведев провел на полях саммита АТЭС краткую встречу с вице-президентом США Пенсом

Российский премьер Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим в результате пожаров в Калифорнии.

Во время краткой беседы с вице-президентом США Майклом Пенсом на полях саммита АТЭС Д.Медведев выразил соболезнования и попросил передать слова поддержки родным и близким погибших и пострадавшим.

М.Пенс поблагодарил за предложение российской стороны оказать помощь в борьбе с пожарами.

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Тэги: РОССИЯ, МЕДВЕДЕВ, ПЕНС, КАЛИФОРНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]