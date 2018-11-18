Медведев провел на полях саммита АТЭС краткую встречу с вице-президентом США Пенсом

Российский премьер Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим в результате пожаров в Калифорнии.

Во время краткой беседы с вице-президентом США Майклом Пенсом на полях саммита АТЭС Д.Медведев выразил соболезнования и попросил передать слова поддержки родным и близким погибших и пострадавшим.

М.Пенс поблагодарил за предложение российской стороны оказать помощь в борьбе с пожарами.