Участники саммита АТЭС впервые не сумели согласовать итоговую декларацию

Участники саммита АТЭС, проходящего в Папуа - Новой Гвинее, впервые в истории этого мероприятия не смогли прийти к согласию по поводу итоговой декларации, сообщают в воскресенье западные СМИ.
"Лидеры согласились на то, чтобы вместо традиционной декларации они оставят Папуа-Новой Гвинее, как принимающей стороне, право обнародовать заявление страны-председателя (саммита - ИФ) от имени остальных его участников", - приводят СМИ слова представителя МИД КНР.
О том, что на саммите возникли сложности с согласованием итоговой декларации, "Интерфаксу" подтвердил представитель одной из делегаций.
"Сложности были", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что детали сообщат на итоговой пресс-конференции хозяева саммита.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо признал, что добиться согласия в отношении итогового документа саммита не получилось "из-за различных взглядов на конкретные аспекты, связанные с торговлей".
По данным СМИ, нынешний саммит был отмечен противостоянием США и КНР. Так, участвовавший в мероприятии вице-президент США Майк Пенс выступил с предостережением в адрес небольших стран, чтобы они не присоединялись к китайскому проекту "Один пояс и один путь". М.Пенс при этом предлагал другим странам сотрудничать с США, утверждая, что Вашингтон не будет обременять своих партнеров долгами, "принуждением, коррупцией или нарушением их суверенитета".
В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что проект "Один пояс и один путь" не является "ловушкой" для других стран. Также он обвинил США в торговом протекционизме, назвав его "недальновидным подходом", обреченным на неудачу.
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