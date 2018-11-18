Высокопоставленный прокурор убит в Киргизии

В Баткене (юг Киргизии) убит прокурор области Анарбай Мамажакыпов, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в МВД Киргизии.
По словам собеседника агентства, тело прокурора со следами насильственной смерти обнаружили в ночь на 18 ноября на окраине Баткена.
"По предварительным данным, убийство произошло ночью, прокурор умер от удара тупым предметом по голове", - сказал представитель ведомства.
Он добавил, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
В свою очередь, источник в УВД Баткенской области, сообщил "Интерфаксу", что милиции удалось задержать подозреваемого в убийстве областного прокурора.
"По предварительным данным, задержанный является областным чиновником", - сказал собеседник агентства.
Он сообщил, что по факту убийства рассматривается несколько версий, включая конфликт на бытовой почве.
Между тем, в начале ноября в Лейлекском районе Бакткенской области неизвестными был застрелен 32-летний депутат местного кенеша (парламента), который активно лоббировал интересы приграничного региона.
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