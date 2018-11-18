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СНГ 18.11.2018 13:56

Высокопоставленный прокурор убит в Киргизии

В Баткене (юг Киргизии) убит прокурор области Анарбай Мамажакыпов, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в МВД Киргизии.

По словам собеседника агентства, тело прокурора со следами насильственной смерти обнаружили в ночь на 18 ноября на окраине Баткена.

"По предварительным данным, убийство произошло ночью, прокурор умер от удара тупым предметом по голове", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

В свою очередь, источник в УВД Баткенской области, сообщил "Интерфаксу", что милиции удалось задержать подозреваемого в убийстве областного прокурора.

"По предварительным данным, задержанный является областным чиновником", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что по факту убийства рассматривается несколько версий, включая конфликт на бытовой почве.

Между тем, в начале ноября в Лейлекском районе Бакткенской области неизвестными был застрелен 32-летний депутат местного кенеша (парламента), который активно лоббировал интересы приграничного региона.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРОКУРОР, УБИЙСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]