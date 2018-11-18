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Дальнее зарубежье 18.11.2018 14:20

Число погибших от пожаров в Калифорнии превысило 75 человек

Число жертв лесных пожаров в американском штате Калифорния увеличилось до 76 человек, сообщают в воскресенье местные СМИ.

Также властям не удается связаться примерно с 1,3 тыс. человек.

Накануне президент США Дональд Трамп совершил поездку в пострадавшие от стихии районы и пообещал полную поддержку федеральных властей в связи со сложившейся ситуацией.

"Мы никогда не видели ничего подобного в Калифорнии, никогда ничего подобного. Это как тотальное разрушение", - заявил президент.

Огонь уничтожил порядка 10 тыс. жилых построек, в связи с чем более 50 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома и перебраться в близлежащие города. Пожары опустошили 603 кв. км местности.

Пожары в Калифорнии, по оценкам экспертов, стали самыми разрушительными в истории США за последние 100 лет. Последний пожар такого масштаба с большим количеством жертв произошел в 1918 году, когда погибло около 1 тыс. человек.

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Тэги: США, ПОЖАРЫ, ЖЕРТВЫ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]