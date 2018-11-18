Власти Таджикистана утверждают, что предотвратили нападение террористов на 201-ю российскую военную базу

Спецслужбы Таджикистана задержали участников "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в РФ), планировавших нападение на 201-ю российскую военную базу, заявляет заместитель председателя Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики Мансур Умаров.

"Следствие по делу террористов почти закончено и в скором времени дело будет передано в суд. Террористы были завербованы в "Исламское государство" через интернет, дали онлайн-клятву верности этой организации и намеревались осуществить теракт в отношении 201-й РВБ. Однако усилиями ГКНБ данный теракт был предотвращён и его участники арестованы с поличным на квартире одного из членов группы неделю назад", - сообщил М.Умаров, которого цитирует официальное информационное агентство "Ховар".

Вечером 12 ноября таджикская служба "Радио Свобода" ("Радио Озоди") сообщила о задержании группы членов ИГИЛ, планировавшей совершить теракты против 201-й российской военной базы.

Однако 13 ноября, по данным издания "Азия-Плюс", ГКНБ Таджикистана официально опровергал это сообщение.

"Мы официально опровергаем информацию о том, что была, якобы, задержана группа исламистов, которые пытались устроить теракт у 201-й РВБ. Эта информация неверна. Никого мы не задерживали, и теракт такой не готовился", - цитировало издание начальника пресс-службы ГКНБ Дильшода Абдуалимова.

В свою очередь представитель командования российской 201 военной базы в Таджикистане сообщил 12 ноября "Интерфаксу", что руководство базы не получало официального уведомления от местных властей о задержании группы террористов, планирующих осуществить нападение на базу. Сообщение, опубликованное в местных СМИ, проверяется, база переведена на усиленный режим, отметил он.