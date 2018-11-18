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Дальнее зарубежье 18.11.2018 15:11

Спецпредставитель США и талибы провели в Катаре трехдневные переговоры

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и члены движения "Талибан" провели в Катаре трехдневные переговоры, сообщает в воскресенье агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на свои источники.

В Катаре, напоминает АП, находится политическое представительство "Талибана".

По данным АП, переговоры были направлены на продвижение мирного процесса по урегулированию ситуации в Афганистане.

От талибов в переговорах участвовали бывший начальник провинции Герат, назначенный "Талибаном", и бывший военный руководитель талибов Мохамммед Фазл. Ранее они оба содержались в центре задержаний на американской военной базе в Гуантанамо (Куба), отмечает АП.

В июле поступали сообщения, согласно которым делегации США и талибов провели переговоры, но тогда ни одна из сторон официально это не подтвердила.

В октябре представитель "Талибана" Забиулла Муджахид подтвердил, что представители талибов провели в Катаре прямые переговоры с делегацией США по афганскому урегулированию.

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Тэги: США, ТАЛИБЫ, КАТАР, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]