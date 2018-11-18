Спецпредставитель США и талибы провели в Катаре трехдневные переговоры

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и члены движения "Талибан" провели в Катаре трехдневные переговоры, сообщает в воскресенье агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на свои источники.

В Катаре, напоминает АП, находится политическое представительство "Талибана".

По данным АП, переговоры были направлены на продвижение мирного процесса по урегулированию ситуации в Афганистане.

От талибов в переговорах участвовали бывший начальник провинции Герат, назначенный "Талибаном", и бывший военный руководитель талибов Мохамммед Фазл. Ранее они оба содержались в центре задержаний на американской военной базе в Гуантанамо (Куба), отмечает АП.

В июле поступали сообщения, согласно которым делегации США и талибов провели переговоры, но тогда ни одна из сторон официально это не подтвердила.

В октябре представитель "Талибана" Забиулла Муджахид подтвердил, что представители талибов провели в Катаре прямые переговоры с делегацией США по афганскому урегулированию.