Спецпредставитель США и талибы провели в Катаре трехдневные переговоры

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и члены движения "Талибан" провели в Катаре трехдневные переговоры, сообщает в воскресенье агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на свои источники.
В Катаре, напоминает АП, находится политическое представительство "Талибана".
По данным АП, переговоры были направлены на продвижение мирного процесса по урегулированию ситуации в Афганистане.
От талибов в переговорах участвовали бывший начальник провинции Герат, назначенный "Талибаном", и бывший военный руководитель талибов Мохамммед Фазл. Ранее они оба содержались в центре задержаний на американской военной базе в Гуантанамо (Куба), отмечает АП.
В июле поступали сообщения, согласно которым делегации США и талибов провели переговоры, но тогда ни одна из сторон официально это не подтвердила.
В октябре представитель "Талибана" Забиулла Муджахид подтвердил, что представители талибов провели в Катаре прямые переговоры с делегацией США по афганскому урегулированию.
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