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СНГ 18.11.2018 15:39

Почти 2 тыс. таджикистанцев находятся в рядах ИГИЛ

В отрядах террористической группировки "Исламское государство", принимающих участие в боевых действиях в Сирии и Ираке, насчитывается 1899 граждан Таджикистана, сообщил зампредседателя Госкомитета национальной безопасности республики Мансур Умаров.

Власти Таджикистана впервые обнародовали число своих граждан, примкнувших к ИГ.

Граждане Таджикистана перебрались в Сирию и Ирак через территорию Турции, куда прибыли из Москвы, Бишкека, Дубая и Баку, заявил М.Умаров на заседании нижней палаты парламента страны, его слова приводит таджикская служба "Радио Свобода" (Радио Озоди).

По его словам, в настоящее время сотни членов семей боевиков находятся в Сирии, Ираке и Афганистане.

"Проблема в том, что после смерти боевиков ИГ, уроженцев Таджикистана, их жены и дети остаются в этих странах и подвергаются "промывке мозгов" со стороны других террористических организаций", - цитирует радио М.Умарова.

Отмечается, что зампредседателя ГКНБ Таджикистана также сообщил, что властями республики вернули на родину более 80 граждан, находящихся в Сирии и Ираке, более 1700 боевиков-таджикистанцев находятся в розыске. Он также отметил, что власти пока не владеют точной информацией о количестве убитых в Сирии и Ираке граждан республики Таджикистан.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ИГИЛ, СТОРОННИКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]