Чемпион по рукопашному бою подозревается в убийстве сотрудника Росгвардии в Дагестане

Правоохранительные органы разыскивают подозреваемого в убийстве сотрудника Росгвардии в Дагестане, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе управления Росгвардии по республике.
"В Махачкале минувшей ночью сотрудник Росгвардии, находясь во внеслужебное время у входа в одно из городских кафе, решил пресечь групповой конфликт находящихся там людей. В ходе разрешения ситуации один из участников конфликта, воспользовавшись огнестрельным оружием, открыл стрельбу. Ответным огнем сотрудник Росгвардии ранил стрелявшего, но сам получил смертельное ранение", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что обстоятельства случившегося устанавливаются.
В свою очередь информированный источник сообщил агентству "Интерфакс-Юг", что огнестрельные ранения получил также один из посетителей кафе, он срочно доставлен в Республиканский ортопедо-травматологический центр, "он находится в реанимации, но - в сознании, его допрашивают следователи".
Другой источник агентства сообщил агентству, что личность стрелявшего установлена, ведутся его поиски. "По имеющейся информации, стрелявший является чемпионом мира по рукопашному бою. Его имя и фамилия следователям известны. Его ищут. Возбуждено уголовное дело", - сказал собеседник агентства.
По данным республиканского следственного управления, дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 (убийство) и ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот оружия) УК РФ.
"Следствием установлено, что 18 ноября 2018 года примерно в 4:00 возле клуба-ресторана "Бест" в городе Махачкале неустановленное лицо в ходе возникшей ссоры произвело из имеющегося при себе огнестрельного оружия выстрелы в 26-летнего жителя Махачкалы, который от множественных огнестрельных ранений, в том числе в голову, скончался на месте происшествия", - говорится в тексте сообщения СУ СКР по региону.
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