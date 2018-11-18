Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9267 RUR   0.0258 GBR   2.1743 TRY   0.3163

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.46 Brent   66.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° Завтра 12° 20 Ноя 15° 21 Ноя 14°

СНГ 18.11.2018 16:00

Чемпион по рукопашному бою подозревается в убийстве сотрудника Росгвардии в Дагестане

Правоохранительные органы разыскивают подозреваемого в убийстве сотрудника Росгвардии в Дагестане, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе управления Росгвардии по республике.

"В Махачкале минувшей ночью сотрудник Росгвардии, находясь во внеслужебное время у входа в одно из городских кафе, решил пресечь групповой конфликт находящихся там людей. В ходе разрешения ситуации один из участников конфликта, воспользовавшись огнестрельным оружием, открыл стрельбу. Ответным огнем сотрудник Росгвардии ранил стрелявшего, но сам получил смертельное ранение", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обстоятельства случившегося устанавливаются.

В свою очередь информированный источник сообщил агентству "Интерфакс-Юг", что огнестрельные ранения получил также один из посетителей кафе, он срочно доставлен в Республиканский ортопедо-травматологический центр, "он находится в реанимации, но - в сознании, его допрашивают следователи".

Другой источник агентства сообщил агентству, что личность стрелявшего установлена, ведутся его поиски. "По имеющейся информации, стрелявший является чемпионом мира по рукопашному бою. Его имя и фамилия следователям известны. Его ищут. Возбуждено уголовное дело", - сказал собеседник агентства.

По данным республиканского следственного управления, дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 (убийство) и ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот оружия) УК РФ.

"Следствием установлено, что 18 ноября 2018 года примерно в 4:00 возле клуба-ресторана "Бест" в городе Махачкале неустановленное лицо в ходе возникшей ссоры произвело из имеющегося при себе огнестрельного оружия выстрелы в 26-летнего жителя Махачкалы, который от множественных огнестрельных ранений, в том числе в голову, скончался на месте происшествия", - говорится в тексте сообщения СУ СКР по региону.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, УБИЙСТВО


Похожие новости


СКР объявил о задержании брата экс-главы Дагестана Раджаба Абдулатипова за участие в преступном сообществе Задержан брат экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова Раджаб Владимир Васильев избран главой Дагестана В столкновении "Газели" с легковой машиной в Дагестане пострадали граждане Азербайджана Два ребенка погибли в ДТП в Дагестане Главный архитектор Махачкалы арестован на 10 суток

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]