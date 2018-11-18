Истребитель пятого поколения Су-57 сможет вести одновременно до 30 целей

Бортовая электроника создаваемого в России истребителя пятого поколения Су-57 позволит ему сопровождать одновременно до 30 целей, заявил генеральный директор НИИП имени Тихомирова Юрий Белый.
"До 30 воздушных целей", - сказал Ю.Белый в интервью программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда", отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, этого удалось достичь наличием антенны, распределений по всему корпусу самолета, тогда как на истребителе поколения 4++ Су-35 локатор один - в носовой части фюзеляжа.
"До настоящего времени и у нас, и у наших зарубежных партнеров, скажем так, только один носовой локатор", - отметил Ю.Белый.
В Су-57 элементы радара спрятаны под обшивкой, такая компоновка позволяет ему выполнять функции не только самолёта истребителя, но и разведчика и наводчика, в том числе для беспилотиков.
Антенны для Су-57 полностью изготавливаются в России, они обеспечивают его "зрение" на несколько сотен километров.
Су-57 (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации - ПАК ФА, Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.
Первый полёт ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.
На форуме "Армия-2018" Объединённая авиастроительная корпорация и Минобороны РФ заключили контракт на поставку Воздушно-космическим силам (ВКС) России первых двух истребителей Су-57 до 2020 года. После подписания контракта замминистра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что ВКС рассчитывают в ближайшей перспективе получить 15 истребителей пятого поколения.
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