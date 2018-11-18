Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9267 RUR   0.0258 GBR   2.1743 TRY   0.3163

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.46 Brent   66.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° Завтра 12° 21 Ноя 15° 22 Ноя 14°

СНГ 18.11.2018 16:27

Истребитель пятого поколения Су-57 сможет вести одновременно до 30 целей

Бортовая электроника создаваемого в России истребителя пятого поколения Су-57 позволит ему сопровождать одновременно до 30 целей, заявил генеральный директор НИИП имени Тихомирова Юрий Белый.

"До 30 воздушных целей", - сказал Ю.Белый в интервью программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда", отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, этого удалось достичь наличием антенны, распределений по всему корпусу самолета, тогда как на истребителе поколения 4++ Су-35 локатор один - в носовой части фюзеляжа.

"До настоящего времени и у нас, и у наших зарубежных партнеров, скажем так, только один носовой локатор", - отметил Ю.Белый.

В Су-57 элементы радара спрятаны под обшивкой, такая компоновка позволяет ему выполнять функции не только самолёта истребителя, но и разведчика и наводчика, в том числе для беспилотиков.

Антенны для Су-57 полностью изготавливаются в России, они обеспечивают его "зрение" на несколько сотен километров.

Су-57 (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации - ПАК ФА, Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.

Первый полёт ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.

На форуме "Армия-2018" Объединённая авиастроительная корпорация и Минобороны РФ заключили контракт на поставку Воздушно-космическим силам (ВКС) России первых двух истребителей Су-57 до 2020 года. После подписания контракта замминистра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что ВКС рассчитывают в ближайшей перспективе получить 15 истребителей пятого поколения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ИСТРЕБИТЕЛИ, РАЗРАБОТКА


Похожие новости


Армения может закупить российские истребители Су-30 - Минобороны ВВС Алжира могут приобрести эскадрилью истребителей МиГ-29М/М2 - СМИ Президент Болгарии заявил о невозможности покупки новых российских истребителей Поставка Сербии российских истребителей МиГ-29 укрепит безопасность этой страны - Шойгу Российские истребители за неделю шесть раз поднимались на перехват иностранных самолетов-разведчиков В Армении обсуждают возможность покупки у РФ самолетов Су-30

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]