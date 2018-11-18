Глава Народного фронта задержан в результате несанкционнированного шествия в Баку - полиция

Более 10 человек, в том числе и председатель оппозиционной Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли, задержаны сотрудниками правоохранительных органов в ходе несанкционированного шествия в Баку, сообщает пресс-служба Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ).
«11 организаторов акции, в том числе и председатель ПНФА Али Керимли, задержаны», - отмечается в сообщении.
Всего в Сабаильское районное управление полиции г.Баку было доставлено 52 участника акции, 41 из которых были отпущены после соответствующего предупреждения.
«17 ноября примерно в 16:00 часов около 150 членов Партии Народного фронта Азербайджана, несмотря на предупреждение со стороны ГУПГБ, собравшись на Парламентском проспекте столицы, попытались пройти митингом-шествием в направлении Аллеи шехидов. Акция была приурочена к 30-летию «уличного движения», но на самом деле преследовала политические цели», - говорится в сообщении.
ГУБГБ отмечает, что «проведение несанкционированной акции, сопровождавшейся нарушением общественного порядка, было предотвращено».
По факту в Сабаильском РУП составлены административные протоколы по статьям 513.1 и 513.2 Кодекса административных правонарушений, собранные материалы направлены для дальнейшего рассмотрения в районный суд.
«Правоохранительные органы предотвратили, в соответствии с требованиями закона, проведение незаконной акции, и это (действия полиции – ИФ-Аз) не имеет никакой связи с нарушением прав и свобод человека», - заявил в связи с произошедшим помощник по общественно-политическим вопросам президента Азербайджана Али Гасанов.
По его словам, основным критерием для полиции «является не вопрос политической принадлежности, а обеспечение общественного порядка».
Помощник президента выразил сожаление в связи с тем, что в ряде местных и зарубежных СМИ, а также в соцсетях «были опубликованы неуточненные, необъективные информации».
«Без получения санкций соответствующего органа исполнительной власти запрещается проведение каких бы то ни было массовых мероприятий на определенных законами Азербайджанской Республики территориях, в том числе в местах проведения официальных протокольных мероприятий», - подчеркнул А.Гасанов.
Р.Бабаев
Избавить российский картофель от колорадского жука без генетических модификаций невозможно - ученый
Азербайджан инвестировал в экономику Грузии более $3 млрд – министр
Аттестация сотрудников таможенных пунктов завершится до 1 декабря - ГТК
Эксперты WWF считают, что популяцию диких тигров в Азии еще можно восстановить
Совершившая самоподрыв в Грозном женщина могла являться уроженкой Дагестана - источник
Смертница взорвала себя в Грозном, жертв и пострадавших нет - МВД
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на замену лифтов и работы по благоустройству в Сумгайыте
ГААД получит 1,5 млн манатов на капремонт автодорог города Сумгайыт
Президент Алиев принял участие в открытии Комплекса железнодорожного вокзала в Сумгайыте, вернулся в Баку на поезде
В Кремле заявляют, что никакой сепаратной сделки о передаче Японии Курильских островов нет и быть не может
Чемпион по рукопашному бою подозревается в убийстве сотрудника Росгвардии в Дагестане
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Сотрудник посольства США стал гостем "UNEC Business Conversation Club"
Caspian European Club провел бизнес-форум с Государственной Миграционной Службой
В бакинской школе состоялся открытый урок «Аристократ слова»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»