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СНГ 18.11.2018 17:47

Три человека могут быть причастны к убийству сотрудника Росгвардии в Дагестане

Правоохранительные органы ищут двух предполагаемых соучастников убийства сотрудника Росгвардии в Дагестане, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"По предварительным данным, к убийству сотрудника Росгвардии в Дагестане причастны три человека. Один из них - Шахбан Мочиев, в которого успел выстрелить росгвардеец, - находится в Республиканском ортопедо-травматологическом центре. У него состояние тяжелое, но стабильное. Его допрашивают следователи", - сказал источник.

"Еще два предполагаемых соучастника преступления скрылись с места происшествия. Это два брата Якубовы - Магомед и Хаскил. Они зарегистрированы в селении Балахани Унцукульского района Дагестана. Один 1984 года рождения, второй - 1989", - сказал собеседник агентства.

По его словам, они "не раз попадали в поле зрения правоохранительных органов".

Подозреваемые, по данным источника, скрылись на автомобиле "Lexus", объявлен план "Перехват".

Официальной информацией о личностях подозреваемых "Интерфакс" не располагает.

Как сообщалось ранее, сотрудник Росгвардии погиб в Махачкале при попытке разнять конфликтующих возле ресторана "Бест". По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, УБИЙСТВО, ЛИЧНОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]