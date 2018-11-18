Три человека могут быть причастны к убийству сотрудника Росгвардии в Дагестане

Правоохранительные органы ищут двух предполагаемых соучастников убийства сотрудника Росгвардии в Дагестане, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.
"По предварительным данным, к убийству сотрудника Росгвардии в Дагестане причастны три человека. Один из них - Шахбан Мочиев, в которого успел выстрелить росгвардеец, - находится в Республиканском ортопедо-травматологическом центре. У него состояние тяжелое, но стабильное. Его допрашивают следователи", - сказал источник.
"Еще два предполагаемых соучастника преступления скрылись с места происшествия. Это два брата Якубовы - Магомед и Хаскил. Они зарегистрированы в селении Балахани Унцукульского района Дагестана. Один 1984 года рождения, второй - 1989", - сказал собеседник агентства.
По его словам, они "не раз попадали в поле зрения правоохранительных органов".
Подозреваемые, по данным источника, скрылись на автомобиле "Lexus", объявлен план "Перехват".
Официальной информацией о личностях подозреваемых "Интерфакс" не располагает.
Как сообщалось ранее, сотрудник Росгвардии погиб в Махачкале при попытке разнять конфликтующих возле ресторана "Бест". По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.
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