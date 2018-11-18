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СНГ 18.11.2018 14:53

Янукович госпитализирован с тяжелой травмой, не может передвигаться - адвокат

Экс-президент Украины Виктор Янукович находится в российской больнице, сообщил его адвокат Александр Горошинский в воскресенье.

"Я подтверждаю тот факт, что Виктор Янукович получил тяжелую травму, он госпитализирован", - рассказал адвокат в эфире телеканала "News One".

Как сказал адвокат, В.Янукович 19 ноября не сможет выступить с последним словом в режиме видеоконференции в Оболонском районном суде Киева по делу о государственной измене.

"У нас вчера состоялась с ним короткая встреча, мы буквально обмолвились несколькими словами о завтрашнем заседании суда. Безусловно, он не сможет принимать участие в суде по состоянию здоровья, он фактически на сегодняшний день не может передвигаться", - сказал А.Горошинский.

Ранее СМИ сообщали о госпитализации В.Януковича в Москве.

30 октября Оболонский райсуд Киева объявил о завершении судебных дебатов по делу о госизмене экс-президента В.Януковича.

Суд объявил о завершении дебатов и предоставил адвокату А.Горошинскому время для регистрации в реестре иностранных адвокатов РФ, чтобы он мог присутствовать при выступлении В.Януковича с последним словом в суде в режиме видеоконференции.

"Суд считает, что 19 ноября является именно тем разумным сроком, за который вы можете либо зарегистрироваться, либо не зарегистрироваться. Если по тем или иным причинам суд не сможет услышать Виктора Януковича, он не воспользуется своим правом, то, согласно требованиям УПК, у суда возникает обязанность и право выйти в совещательную комнату для принятия окончательного решения по делу", - подчеркнул председательствующий судья Владислав Девятко, отметив, что эта дата окончательная для выступления В.Януковича в Оболонском суде с последним словом.

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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, ЯНУКОВИЧ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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