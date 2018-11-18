Проект соглашения по Brexit не отвечает интересам британцев - глава лейбористов

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин в воскресенье заявил, что выработанный Лондоном и Брюсселем проект соглашения по Brexit не является удовлетворительным для британской стороны.
"Мы будем голосовать против этого соглашения... Мы не верим, что оно служит интересам страны", - сказал он телеканалу "Скай-ньюз".
Дж.Корбин отметил, что британские власти должны как можно скорее вернуться за стол переговоров с ЕС и пересмотреть соглашение.
По его словам, нынешнее соглашение является "односторонним" и "довольно рискованным", поскольку дает слишком полномочий по вопросу Brexit властям ЕС.
Лидер лейбористов напомнил, что в ходе референдума 2016 года о членстве Соединенного Королевства в ЕС он голосовал за сохранение Великобритании в союзе, однако теперь он не знает, как проголосовал бы в случае нового референдума по этому вопросу. Дж.Корбин отметил, что ЕС нуждается в реформах, но при этом Лондону нужны "хорошие эффективные отношения" с Брюсселем.
Британский кабинет министров 14 ноября согласовал 585-страничный проект соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС.
По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, согласованная ею сделка отвечает на все требования британцев на референдуме: возвращает Великобритании контроль над своими средствами, законами и границами, а также прекращает свободное перемещение, защищает рабочие места и обеспечивает безопасность.
Подписывать окончательное соглашение о выходе Великобритании из ЕС стороны, как ожидается, будут на саммите ЕС 25 ноября.
Проект соглашения, несмотря на поддержку со стороны правительства, был воспринят без особого оптимизма, как в ЕС, так и в Великобритании. Так, глава Евросовета Дональд Туск в минувший четверг заявил, что не может оптимистически воспринять позицию Т.Мэй по поводу проекта соглашения о Brexit.
В Великобритании после достижения договоренности по Brexit свои посты покинули сразу несколько членов кабинета, в том числе министр по делам Brexit Доминик Рааб и министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара.
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