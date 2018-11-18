Пропрезидентская Партия социалистов Молдавии проводит марш и митинг в центре Кишинева

Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов, обладающая в парламенте 24 мандатами из 101-го, проводит в воскресенье в столице Национальный марш и митинг.
Как передает корреспондент "Интерфакса", в настоящее время на главной площади Кишинева перед зданием правительства собрались несколько тысяч сторонников Партии социалистов, поддерживающей президента Игоря Додона, который выступает за стратегическое партнерство Молдавии с Россией и членство республики в Евразийском экономическом союзе.
Манифестанты пришли на площадь из пяти микрорайонов столицы с красными флагами Партии социалистов с пятиконечной звездой.
На площади, куда подходят колонны активистов, находится президент И.Додон, председатель Партии социалистов Зинаида Гречаная, глава (башкан) Гагаузии Ирина Влах.
На митинге, который начнется в ближайшее время, Партия социалистов, как ожидается, выразит поддержку президенту республики и подвергнет критике действия правительства и властей, которые контролирует правящая в Молдавии Демократическая партия (ДПМ) во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком.
В Молдавии 24 февраля 2019 года пройдут очередные выборы в парламент. Впервые они будут проходить по смешанной системе, когда 51 депутат будет избран по партийным спискам, а 51 - по одномандатным округам.
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